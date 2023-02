Shock en la música: Tras años fuera de los escenarios y kilos demás, cantante reaparece

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado algunos años lejos de los escenarios, causar polémica por mantenerse lejos de sus hijos y aumentar algunos kilos demás, un afamado cantante de la música en español sacudió al mundo de la farándula tras reaparecer para dar una tremenda noticia... Si quieres enterarte de quién se trata, entonces no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras.

Luis Miguel es uno de los cantantes más famosos de la música en español, así como también es uno de los que más ha dado de qué hablar. Ya sea por la misteriosa desaparición de su madre, cuando él aún era muy joven; la presunta explotación que vivió a manos de su padre; la clara distancia que tomó de su hija Michelle Salas y de los hijos que concibió con la actriz Aracely Arámbula; o por su evidente aumento de peso de hace algunos años.

La realidad es que todo lo relacionado con el cantante de Ahora te puedes marchar y La incondicional siempre resulta ser una gran noticia. Si bien, el famoso decidió pasar sus días lejos de los escenarios e incluso se supo que no acudió a ninguna de las presentaciones de la gira que pactó con Alejandro Fernández, años atrás, recién este martes, 14 de febrero, el intérprete reapareció para darle tremendo regalo de San Valentín a sus fans.

Todo ocurrió a través de su cuenta oficial de Facebook, desde donde publicó una fotografía en la que aparece su rostro sonriente, debajo de éste se puede leer el mensaje: Luis Miguel Tour 2023, algo que sin duda causó gran revuelo ya que, luego de dos horas de que se dio la noticia, el post cuenta con nada más y nada menos que 133 mil reacciones (me encanta, me gusta y me sorprende) y 54 mil compartidos.

Luis Miguel anuncia nueva gira

Cabe señalar que, por el momento se desconoce en dónde se presentará Luis Miguel, ni las fechas del evento, por lo que habrá que esperar a que el equipo de la celebridad brinde mayores detalles. Lo que sí se sabe es que esta noticia ya se veía venir desde el pasado mes de enero, cuando el empresario Rafael Herrerías mencionó que 'El Sol' ya estaba haciendo nueva música y que estaba preparando un tour que comprendería, al menos, 200 conciertos.

