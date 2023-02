Shock en Televisa: Exhiben que Sara Corrales está dolida porque Gabriel Soto no dejó a Irina Baeva

Ciudad de México.- Aunque Gabriel Soto e Irina Baeva ya confirmaron que su relación sentimental y planes de boda siguen en pie, no dejan de surgir noticias en torno a su supuesta separación. Este martes 14 de febrero la revista TVNotas sacó a la luz que los rumores del truene de la pareja fueron iniciados por nadie más y nadie menos que Geraldine Bazán y Sara Corrales, quienes presuntamente son muy buenas amigas.

Una supuesta amiga del galán de Televisa le dijo a los reporteros de la mencionada publicación que la colombiana y la exestrella de TV Azteca se aliaron para presuntamente hacerle la vida de 'cuadritos' a Baeva: "Ellas han intentado separarlos y se han encargado de hacerle la vida imposible a Irina". Aseguran que Geraldine aún no supera la traición que vivió de parte de su exmarido y que Sara "estaba muy entusiasmada en tener una relación con Gabriel".

Supuestamente la villana del melodrama Mi Fortuna es Amarte se encargó de difundir la información de su supuesto amorío con Soto a la prensa: "Desde que lo conoció a mediados del año pasado en las grabaciones de Mi camino es amarte, donde eran pareja, se portó muy linda con él y comenzó a acercársele mucho". Y es que como se recordará, tanto Álex Kaffie como reporteros del matutino Venga la Alegría daban por ello que Gabriel y la originaria de Rusia sí habían terminado.

Además explicaron que Gabriel en ningún momento le regaló un collar ni un perfume a Corrales como se especuló y dicen que todo fue planeado entre ella y Geraldine para dejar muy mal parado al galán mexicano de 47 años: "Se supone que estaba pretendiendo a Sara de manera secreta, y pues no lo iba a estar haciendo de una manera tan obvia. Esto del perfume y las flores fue otro de los planes de Sara y Geraldine".

Además el informante comentó que la nacida en Medellín sí quedó bastante dolida al no poder separar al galán de novelas como Amor Dividido y Te acuerdas de mí pues sí se imaginaba a su lado. En la publicación de TVNotas pusieron de ejemplo las duras palabras que expresó Sara cuando Kaffie le preguntó si su amorío con Gabriel no había prosperado. Cabe resaltar que hasta el momento ni Corrales ni Bazán han confirmado esta información pero se espera que pronto hablen al respecto.

Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto, fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz; además no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas", dijo la colombiana.