Tras 23 años juntos, Andrea Legarreta confiesa crisis con Erik Rubín y explota tras 'infidelidad'

Ciudad de México.- Luego de rumores que señalan que el matrimonio de la mediática pareja conformada por Andrea Legarreta y Erik Rubín estaría tambaleándose y en crisis luego de casi 23 años juntos, es la conductora del programa Hoy quien rompe el silencio en un programa fuera de Televisa, admitiendo que su relación pasó por un duro bache, además de pronunciarse sobre la presunta infidelidad del exTimbiriche.

Como se recordará, ya en diciembre se reportó que Andrea Legarreta perdería su contrato de exclusividad en Televisa luego de más de 30 años en sus filas. Y aunque ha sido titular del matutino de Las Estrellas desde hace 20 años, en esta ocasión dio una entrevista al programa ¡Siéntese quien pueda! de Univisión, en donde se sinceró sobre su romance con Erik Rubín, el cual inició en su juventud y mismo que hasta ahora ha sido uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico.

Erik Rubín y Andrea Legarreta

La conductora y el cantante se conocieron cuando ella estaba en el Centro de Capacitación Infantil y él formaba parte del grupo Timbiriche, y a casi 23 de años de matrimonio, Legarreta dio de qué hablar al contar cómo mantiene viva la llama de la pasión en su romance: "Yo creo que al final nosotros parecíamos que estábamos destinados. Trabajamos juntos incluso, después conectamos en alguna etapa de nuestras vidas. Y nació ahí una historia muy linda de la que siempre voy a estar agradecida", confesó.

La también actriz se sinceró y destacó que sí han pasado por crisis y malos ratos: "Nos hemos apoyado, crecido juntos, vivido cosas muy complicadas también... individualmente, en pareja, en familia, sin embargo, el amor ha prevalecido", señaló, resaltando que el amor que se tienen los ha salvado de una separación. Por otro lado, al cuestionarla sobre la supuesta infidelidad de Erik, la presentadora fue clara, respondiendo a cómo se habían escapado de los chismes.

No nos escapamos pero al final a nosotros no nos importa qué es lo que pasa afuera, lo importante es lo que pasa adentro", expresó.

Finalmente, la conductora fue cuestionada sobre quién era el que mandaba en su relación amorosa, a lo que señaló tajante que ninguno: "Si alguien dice yo soy la que mando, yo soy la que ordeno, yo tengo los pantalones; yo creo que la relación no es muy sana. Respetarse, admirarse y vivir la historia de la mejor manera. Desde un lugar de apoyo, desde un lugar de admiración (...) me gusta el romanticismo pero también me gusta esta libertad que las mujeres se están dando".

Hay que aventarnos, arriesgarnos, probar y si no resulta por lo menos lo intentamos", concluyó.

Fuente: Tribuna