Tras 'tétrico' mensaje de Shakira, Piqué se sincera y habla de los duros meses que ha vivido

Barcelona, España.- Aunque Piqué y Shakira se separaron en el mes de junio del año pasado, la realidad es que el tema aún da para hablar, tal y como ocurrió durante la mañana de este martes, 14 de febrero, cuando la barranquilla se grabó cantando la canción Kill Bill de SZA, misma que resalta por hablar de alguien que perdió a su pareja y al mismo tiempo odia verlo con alguien nuevo. Casi de manera paralela, trascendió la noticia de que el exfutbolista decidió romper el silencio y habló sobre lo duros que habían sido los últimos meses para él.

Si bien, la cantante de Las caderas no mienten y Ojos así, habló sobre el tema de su inesperada ruptura con Piqué, cuando se presentó para la edición de septiembre de la revista Elle, la realidad es que Gerard no había hablado mucho del tema, ni siquiera cuando los periodistas lo abordaban en la calle junto a Clara Chía, por lo que resultó ser toda una sorpresa para la prensa, verlo mencionar el tema en la entrevista que tuvo con el tiktoker irlandés, John Ellis.

Y es que, aunque se había mantenido tranquilo en redes sociales, según las declaraciones de Piqué, los meses que le precedieron a su separación con Shakira resultaron ser difíciles e incluso aseguró que se negó a ver el Mundial de Qatar 2022: "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones (...) No he visto ningún partido (del Mundial) solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo", señaló el catalán.

Piqué acude a la entrevista del tiktoker irlandés, John Ellis

Algo que logró sorprender a más de uno de sus seguidores, es que durante la entrevista Gerard mencionó el nombre de Shakira e incluso la sacó al tema, cuando el entrevistador lo cuestionó sobre quién sería la persona más famosa que se encuentra en su agenda del teléfono celular, a lo que él respondió: "Quizás... diría... Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram... Si es alguien que no sea relacionado al futbol. Si es sobre futbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo".

Cabe señalar que estas declaraciones llegan casi 24 horas después de que Piqué revelara que Clara Chía se encargaba de vestirlo, como si fuera una "marioneta". Esto ocurrió durante el encuentro de la Kings League, donde los presentes comenzaron a criticar al exfutbolista del Barcelona por su manera tan poco usual de vestir, a lo que él respondió: "Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran".

