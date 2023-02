Ad hoc con San Valentín: Lady Gaga comparte la primera imagen de su papel como 'Harley Quinn'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la cantante Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, además de contar con una amplia carrera musical también ha incursionado en el séptimo arte e incluso ganar un Oscar, desempeño que a su vez la llevó a confirmar en 2022 que sería parte de la nueva película de Todd Phillips, The Jocker: Folie à Deux misma donde interpretaría a 'Harley Quinn'.

Aunque poco se sabe del rodaje o hasta de la trama que la cinta tenga, en pleno día de San Valentín la intérprete de temas como Bad Romance, Alejandro, Bloody Mary o Poker Face decidió sorprender a sus millones de seguidores con la primer imagen de su papel como esta villana de CD Comics y no aparece sola, sino que el actor Joaquin Phoenix también la acompaña, pues ya se sabía que se volvería a poner en la piel de 'The Jocker'.

"Locura de dos", escribió la cantante.

La fotografía que la cantante compartió y la cual le valió cientos de comentarios llenos de emoción de parte de sus fans, ya había sido compartida por el director de esta cinta quien solo escribió: "Feliz Día de San Valentín", revelaciones que se dieron en el momento perfecto para conmemorar uno de los días más románticos del mundo y qué mejor que con una de las parejas más icónicas de los cómics y hasta del cine.

El papel de 'Harley Quinn' antes de pertenecerle a Lady Gaga, había sido interpretado por la actriz Margot Robbie para las películas Escuadrón Suicida y Aves de Presa, papel que fue bien aceptado por la audiencia aunque no fue el caso del 'Jocker' que interpretó Jared Leto, por lo que los comentarios se han visto divididos entre los fanáticos de esta franquicia pues mientras aseguran que Phoenix hizo un gran trabajo, puede que la cantante no esté a su altura como le sucedió a la mancuerna entre Margot y el también integrante de la agrupación 30 Seconds to Mars.

Mientras poco a poco salen a la luz más imágenes de esta secuela, se sabe que llegará a los cines el 4 de octubre del 2024, por lo que todavía queda mucho tiempo para saber más sobre este nuevo proyecto que se ha descrito como un musical, causando polémica pues la primera parte solo tuvo escenas que involucraban temas memorables aunque esto no la convirtió en un filme de este tipo. Por si fuera poco, también se ha confirmado la participación de Catherine Keener y Harry Lawtey de quienes se espera tener un primer vistazo pronto.

Joaquin Phoenix como 'The Jocker'

