Adiós TV Azteca: Tras 43 años en Televisa y vencer el cáncer, actriz deja 'VLA' y regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien tiene 43 años de carrera en Televisa y que ya no cuenta con contrato de exclusividad, dio un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría debido a que este miércoles 15 de febrero apareció de invitada en el foro del matutino Hoy. Se trata de la querida Daniela Romo, quien hace más de una década luchó contra el cáncer de mama.

La también cantante mexicana, quien hizo su primera aparición en la empresa de San Ángel en 1978 con el melodrama Ardiente secreto, recibió la noticia que le cambió la vida el 31 de octubre de 2011. Tras haber perdido su cabellera por un largo tratamiento de radiación y quimioterapia, el 25 de junio de 2012 Romo fue dada de alta del servicio de oncología y desde entonces su historia se convirtió en inspiración.

Actualmente Daniela, quien actuó en novelas como No temas al amor, Déjame vivir, El camino secreto, Balada por un amor, Si Dios me quita la vida, El manantial, Alborada y Sortilegio, ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa y por ello ha podido aparecer en otras empresas. Anteriormente la intérprete de 63 años ha dado entrevistas exclusivas a Pati Chapoy para Ventaneando y al matutino VLA.

Daniela Romo en 'VLA'

Su último proyecto en el Canal de Las Estrellas fue Vencer el desamor en el 2020, al que se unió luego de 3 años retirada de las novelas. La mañana de este miércoles Daniela regresó al foro del programa Hoy pues recibió un merecido homenaje por su enorme trayectoria artística y es que además de triunfar en la actuación, a lo largo de casi cinco décadas de carrera musical ha vendido más de 18 millones de copias.

Romo, quien perdió a su madre doña Tere Corona durante la pandemia, llegó al matutino hace algunos momentos al matutino para platicar con Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Raúl 'El Negro' Araiza sobre cómo celebrará su enorme trayectoria. El público de la televisora quedó encantado con la presencia de la primera actriz en Hoy, por lo cual es muy probable que esta emisión haya seguido robándole el rating a la competencia VLA.

