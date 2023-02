Luto en el espectáculo: Tras repentina enfermedad, muere famosa actriz y estremece último adiós

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una de las estrellas más reconocidas del cine y televisión perdió la vida de forma repentina. Se trata de Raquel Welch, quien logró forjarse un camino no solo como actriz, sino como un símbolo sexual internacional. La nacida en Chicago, Illinois era de madre estadounidense y de padre boliviano, de ascendencia española. Raquel falleció este miércoles 15 de febrero a los 82 años, según información del portal TMZ.

De acuerdo con el sitio web, fueron algunos familiares de la artista quienes confirmaron que su deceso sobrevino la mañana de este miércoles luego de una breve y repentina enfermedad, misma que hasta el momento se desconoce pues no se brindaron más detalles sobre su fallecimiento. Raquel empezó su carrera en los años 60 junto al querido 'Rey del Rock' Elvis Presley. Posteriormente, los papeles que le dieron la fama fueron títulos como Fantastic Voyage y One Million Years B.C.

Raquel Welch (QEPD)

En este último filme de 1966, Welch destacó en la farándula por su vestimenta pues el bikini de piel de venado simple y diminuto que usó la catapultó de inmediato como un símbolo sexual. La actriz y modelo estadounidense fue una de las estrellas femeninas más buscadas durante los años 60 y 70, logrando obtener un Globo de Oro como Mejor Actriz de Película en un Musical o Comedia por su papel en Los tres mosqueteros (1974).

En 1995, Raquel fue nombrada una de las '100 estrellas más sexys de la historia del cine' por la revista Empire y ocupó el puesto número 3 en la lista de las '100 estrellas más sexys del siglo XX' de la famosa revista para caballeros Playboy. La actriz tuvo una complicada vida personal pues se casó y divorció cuatro veces. Primero contrajo nupcias con James Welch (1959-1964) de quien obtuvo su apellido, luego Patrick Curtis (1967-1972); después con Andre Weinfeld (1980-1990) y finalmente Richard Palmer (1999-2004).

La reconocida actriz procreó solamente a dos hijos con su primer marido, Tahnee y Damon Welch. Su última actuación en la pantalla grande fue en 2017, en el filme How to Be a Latin Lover, protagonizado por el actor mexicano Eugenio Derbez y Salma Hayek. Famosos, colegas y amigos han enviado sus condolencias en redes sociales, lamentando su muerte tan trágica e inesperada. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna