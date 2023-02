"Murió en mis brazos": De luto, galán de Televisa revela asesinato de su ex en balacera tras asalto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas abrió su corazón y al borde del llanto, reveló algo desgarrador: que una exnovia murió en sus brazos luego de que fueran víctimas de un asalto. Se trata de Salvador Zerboni, quien confesó en el programa de Televisa De Noche con Yordi Rosado, que una expareja perdió la vida en una balacera, momento que le fue muy difícil de superar y por el cual duró mucho tiempo procesando su luto.

Como se recordará, el histrión empezó su carrera en 2005 al participar en la telenovela de TV Azteca Machos. Luego estuvo en Telemundo y en 2007 debutó en Televisa en RBD, la familia, además de también estar en La Reina del Sur y Capadocia. Zerboni articipó en melodramas como Lola, Érase una vez, Abismo de pasión, Libre para amarte, Quiero amarte, A que no me dejas, El bienamado y Nosotros los guapos, aunque en 2021 hizo Parientes a la fuerza, en la cual se transformó en mujer.

Tras confesar que actualmente tiene novia, con quien se reconcilió tras participar en la segunda temporada del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, el actor de 43 años se sinceró como nunca antes. Luego de revela que nació con un trastorno intermitente explosivo, que le costó relaciones de pareja y familiares, pero logró salir adelante, contó que sufrió un calvario en el mencionado reality por las diferencias que tuvo con Laura Bozzo.

Posteriormente, empezó a ponerse seria la plática y luego de mencionar que quería que la gente lo dejara de ver como un "antagonista" o alguien explosivo, señaló que es alguien muy sensible. Y sobre lo que le provoca el llanto, dijo: "Mis padres. Ver a mi padre envejecer o ver fotos mías de niño chiquito. (digo) 'era tan lindo' ¿en qué momento se rompe esa inocencia, trasciendes, evolucionas? tanto para bien o para mal", comentó.

Mientras que el otro invitado, Diego De Erice, habló de la muerte de su abuelo y lo mucho que le afectó, Zerboni fue cuestionado sobre la persona que más le ha dolido ver partir, momento en el que relató que su ex murió en sus brazos: "Tengo una pareja que desafortunadamente falleció. No tengo palabras para decírtelo... es un tema que no toco mucho. No hay nada que esconder ni nada raro pero fue un asalto que sufrimos, fue una balacera, le tocó y se murió en mis brazos".

"Fue algo de la chin... creo que es la primera vez que lo hablo en un programa". Y añadió al terrible relato que prefería no dar más detalles: "Prefiero no adentrar, no escondo nada pero te quedas con cosas tan bonitas y que te lo arranquen así de la nada, nosotros no teníamos nada que ver con nada... es así como que 'chale' no entiendes", compartió. Finalmente, mencionó que después de esa situación lo hizo reflexionar sobre vivir al límite y "sin excusas" ya que todos se van haciendo viejos y el tiempo va volando.

