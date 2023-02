Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian embarazo en pleno San Valentín; así luce la modelo

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El afamado cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira lograron provocar una revolución en las redes sociales debido a que hace varias horas confirmaron que están esperando a su primer hijo juntos y mostraron la primera fotografía del embarazo. Esto viene a confirmar los rumores que apuntaban a que la modelo uruguaya ya se encontraba en la dulce espera durante su reciente boda.

Como se recordará, el empresario nacido en Nueva York y la finalista de Miss Universo 2021 comenzaron su relación sentimental hace apenas 1 año. Desde que arrancaron su idilio recibieron duras críticas debido a la amplia diferencia de edad y es que ella apenas tiene 23 años mientras que Marc está por cumplir 55 años. La exreina de belleza ya lo había conocido cuando era una adolescente de 16 años y este acudió a Uruguay a dar un concierto.

Además el reconocido intérprete ya ha tenido tres divorcios. Primero estuvo casado con la Miss Universo Dayanara Torres, la cantante Jennifer Lopez y la exitosa actriz venezolana Shannon De Lima. Hace algunas semanas Anthony celebró su cuarta boda con una espectacular fiesta en Miami, la cual fue totalmente privada y vendida a la revista ¡HOLA! USA. Entre los invitados estuvieron David Beckham, Carlos Slim, Daddy Yankee, Salma Hayek, entre otros, y algunos de ellos hasta fueron padrinos.

Nadia y Marc en el día de su boda

El intérprete de éxitos como Vivir mi vida y Ahora quién tiene seis hijos (cinco biológicos y uno que adoptó) cuyos nombres son Emme Maribel Muñiz, Maximilian David Anthony, Ariana Anthony, Cristian Muñiz, Ryan Adrian Muñiz y Chase Muñiz. Y además ayer martes 14 de febrero él y Nadia aprovecharon San Valentín para anunciar que la familia sigue creciendo y que este 2023 se convertirán en padres por primera vez juntos.

A través de sus perfiles de Instagram, la joven uruguaya y Anthony compartieron una imagen en la que aparecen recostados mientras ambos tienen sus manos en la pancita de ella, dejando ver ya un avanzado embarazo: "Best Valentine’s Gift Ever!!! (el mejor regalo de San Valentín) Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas". La publicación ya se acerca al millón de Likes y por supuesto que no han parado de recibir mensajes de apoyo y buenos deseos. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que Nadia podría dar a luz.

Nadia presume su embarazo

Fuente: Tribuna e Instagram @nadiatferreira