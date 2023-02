Pleito en Televisa: Bárbara de Regil confiesa en 'Hoy' que no se lleva bien con villana de 'Cabo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la controversial actriz Bárbara de Regil apareció en el programa Hoy hablando de su participación en la telenovela Cabo, que está a punto de llegar a su fin, y confirmó que no se llevó bien con todos sus compañeros. Sin embargo, en esta ocasión la famosa fue cuestionada solamente por su colega Eva Cedeño, la villana de la historia, y reveló que no hay una amistad entre ellas.

En el melodrama también actúan actores como Matías Novoa, Diego Amozurrutia, Mar Contreras, Rafael Inclán Sofía Rivera Torres y María Chacón. Hace algunas semanas portales como el canal de YouTube Chacaleo aseguraron que nadie en Televisa quería volver a trabajar con Bárbara ya que presuntamente era "prepotente y poco profesional" y todos la detestaban. Cuando surgió este rumor la también empresaria de 35 años salió a defenderse y declaró:

No todos compaginamos. No todos hacen ejercicio, no todos toman tan en serio la actuación, no todos consumen drogas, yo no consumo, pero son ejemplos pues".

Escena de 'Cabo'

Pero ahora que ya se acerca el final del proyecto han surgido versiones muy fuertes de que De Regil no tiene una buena relación con Cedeño, cuyos personajes son enemigas en la trama. En un reciente encuentro con los reporteros del matutino de Las Estrellas y otros medios, la afamada chica fitness dejó en claro que sí tuvo sus roces con otros integrantes de Cabo pero se negó a dar los detalles y los nombres.

No te voy a ser honesta, porque no te voy a ser honesta en Cabo, no me gusta ventilar ni hablar mal de nadie, no me gusta opinar, ni hablar mal".

Cuando le dijeron que si no tuvo una buena relación con Eva, esto respondió: "Yo creo que a veces no te llevas bien con las personas porque no son iguales y eso a veces no está mal, no puedes querer llegar y llevarte bien con todos", explicó. Las palabras de Bárbara dejaron muy en claro que sí tuvo problemas con otras estrellas de San Ángel y es que aseguró que ella intentó formar un lazo pero no lo logró.

A la mejor no es tu tipo de persona, y no eres su tipo de persona y mejor te alejas".

Anteriormente la madre de Mar de Regil puso de ejemplo el consumo de drogas como gustos distintos para no hacerse amiga de alguien, pero no dijo si estaba señalando a un compañero de Cabo. Ahora Bárbara finalizó diciendo que es una mujer profesional que siempre cumple con su trabajo y admitió las razones por las que no se hizo amiga de Cedeño: "Yo soy muy distinta, soy muy sana, somos distintas, yo hago cosas y ella hace cosas que yo no hago, pero es una gran chava y pues cada quien".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy