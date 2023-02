Si hay amor: Jennifer Lopez y Ben Affleck celebran San Valentín con tatuajes de pareja; así se ven

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde las primeras horas del pasado 14 de febrero, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor tanto para parejas y amigos debido a que se conmemoró el Día de San Valentín y claro, los famosos no se quisieron quedar atrás especialmente cuando muchos de ellos son tan asediados por la prensa que claro, cada cos que hagan en pareja siempre da de qué hablar, algo que Jennifer Lopez y Ben Affleck saben muy bien.

En el caso de la pareja que no hace mucho tiempo llegó al altar, la denominada 'Diva del Bronx' esperó hasta ya entrada la noche para mostrarle al mundo entero cuán enamorada está de su esposo, pues además de publicar fotos de su vida actual en pareja, también incluyó una del pasado, cuando ambos estaban juntos y se quedaron a un paso del "sí, acepto". Sin embargo, la que más llamó la atención fue aquella donde ella presume un tatuaje que va con dedicatoria al histrión.

Instagram @jlo

"Compromiso infinito", escribió la cantante y actriz.

En esta publicación que ya le dio la vuelta al mundo, la interprete de temas como On the floor, Dance Again o Let's get loud adelantó que en su plataforma web habría más detalles d ella celebración de San Valentín de este 2023 pero también más sobre los tatuajes que tanto ella como su pareja lucen. En su caso, es una figura de infinito en las costillas donde incluyó el nombre de ambos, mientras que en el caso del actor el diseño es en una de sus extremidades y solo cuenta con las iniciales de ambos. La constante es que hay flechas que simulan lo emanados que están a pesar del tiempo y claro, las críticas.

La serie de fotografías además de los tatuajes, también deja ver cómo es que la pareja celebró este día tan especial, algo que al parecer hicieron a bordo de un yate donde claro, el protagonista de películas como Batman vs Superman, Aguas profundad o Perdida se muestra tocando el tarsero de su ahora esposa mientras ambos toman el sol. Además se incluye una instantánea que parece ser del día en que ambos llegaron al altar y donde ella simplemente sonríe muy feliz.

La pareja de famosos se casó el pasado mes de agosto del 2022 tras varios años de estar separados; incluso, la cantante rompió su compromiso con el beisbolista Alex Rodríguez para aceptar uno nuevo con el actor quien antes haba estado casado con la actriz Jennifer Garner. Este es el primer Día de San Valentín que pasaron como esposos y por ello es que ha llamado la atención la manera en la que marcaron su piel.

Fuente: Tribuna