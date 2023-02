¡Venganza por infiel! Geraldine Bazán humilla de la peor manera a Irina Baeva y Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras publicarse en una revista de espectáculos que presuntamente Geraldine Bazán y Sara Corrales se habían unido para armar un complot para separar a Gabriel Soto de Irina Baeva, es la exesposa y madre de los hijos del actor de Televisa quien estalla ante las especulaciones y a cinco años de su divorcio aclara si tuvo algo que ver, además de soltar tremenda bomba luego de que denunciara haber sido víctima de infidelidad en su momento por parte de Soto y la rusa.

De acuerdo a lo publicado por la revista TVNotas esta semana, Bazán habría conocido a la colombiana en el gimnasio, donde se habrían hecho amigas, armando así un supuesto plan para separar a Irina del protagonista de la telenovela Mi camino es amarte. Según información de la supuesta fuente, lo habrían hecho por lo que ambos le hicieron a Geraldine (tras su separación ventiló que la rusa le enviaba duras indirectas para hacerle saber que estaba con Soto) y porque Sara presuntamente quería tener algo con el actor.

¿Irina Baeva tiene celos de Gabriel Soto y Sara Corrales?

¿Pero ambas fueron las responsables de fracturar el romance? Y es que aunque la pareja ha dejado entrever que siguen juntos y hasta que no han cancelado por completo sus planes de boda, hasta ahora los rumores siguen fuertes pues aseguran que no podrían anunciar su separación por un presunto contrato de publicidad. Ahora, en declaraciones retomadas por el matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Geraldine recurrió a las redes para emitir su postura al respecto y negar tajantemente esta información.

"Estoy muy contenta y muy agradecida por todos los mensajes que he recibido. Me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es mentirosa, con dolo y completamente armada... sin ningún fundamento (...) gracias a todos, les mando un beso", expresó a través de sus historias de Instagram, negando que su haya tenido que ver con Soto y su supuesto truene con Irina.

Pero la reacción no se detuvo ahí, pues además de negar el haber ideado la intriga contra de Soto, también demostró que no está interesada en lo más mínimo en recuperar a su exmarido, ya que compartió con sus seguidores tres fotografías con sus 'Valentines' este 14 de febrero. En una imagen robó miradas con su belleza, en otra posó junto a sus dos hijas, Elissa y Alexa, y en la tercera apareció abrazada con un hombre misterioso, pues la actriz cubrió su rostro con un enorme emoji de corazón rojo.

"LOVE yourself first. ME Valentine!! My Valentines. El amor propio no es egoísta, es importante. Ámate mucho para amar aún más, escribió en su publicación que ha provocado todo tipo de reacciones con relación a la identidad del caballero que la acompaña, pues esto sería una confirmación de que sí tiene pareja y no pasó el Día Valentín sin compañía, además de echar por tierra que le siga importando el romance de su ex con Irina.

