Actor de 'Vecinos' pierde la vida en trágicas circunstancias; su hermana manda certero mensaje

Ciudad de México.- A 1 año y casi cuatro meses del fallecimiento de un querido y joven actor de la serie de comedia, Vecinos, su hermana, decide enviar un certero mensaje a través de sus redes sociales. Como algunos recordarán, el 29 de octubre del 2021, el histrión que dio vida a 'Benito Rivers', Octavio Ocaña, falleció durante una persecución policíaca de la que, poco a poco, la familia del histrión ha ido averiguando los dolorosos detalles de aquel fatídico día.

Hasta el momento lo que se sabe es que un equipo de la Policía Municipal del Estado de México persiguió al actor hasta la autopista de Chamapa-Lechería donde, presuntamente uno de los oficiales, identificado como Leopoldo N., le habría disparado al actor de Amor Letra Por Letra. Actualmente, el imputado se encuentra en proceso, no obstante aún está pendiente la detención de Gerardo N., quien habría sido la persona que iba manejando la patrulla al momento de los hechos.

Si bien, las cosas han estado bastante silenciosas por parte de la familia de Ocaña, durante las últimas semanas, la realidad es que la hermana del histrión de Hermanos y Detectives ha mantenido vivo el recuerdo de Octavio a través de sus redes sociales, un ejemplo de ello ocurrió durante la mañana de este jueves, 16 de febrero, cuando publico una captura del medio TV y Novelas donde mencionan que ella no se cansará de pedir justicia por el temprano fallecimiento de su hermano menor.

Por su parte, la pelirroja respondió: "Me compartieron esta imagen y cuando la vi, algo me hizo sentir bien yo siempre lo he dicho y nunca me cansaré de decirlo... Yo solo estoy haciendo y seguiré haciendo lo mismo que mi hermano hubiera hecho por mí.", pero Bertha no ha sido la única que mantiene intacto a Octavio en su memoria, ya que, el pasado martes, 14 de febrero (Día de San Valentín) Nerea Godínez publicó un video corto en donde aparece el famoso.

El clip destaca por tener un filtro en blanco y negro, y se aprecia a ambos pasando un momento romántico, mientras Nerea se encarga de grabar todo. La joven compartió un breve, pero conmovedor mensaje en alusión a que "siempre" recordará al comediante: "Siempre serás mi recuerdo favorito". Cabe señalar que cuando Octavio falleció, él y Godínez estaban a tres meses de caminar juntos al altar.

