Alejandro Camacho confirma si fue el tercero en discordia entre Rebecca Jones y Humberto Zurita

Ciudad de México.- En una reciente entrevista el famoso y querido actor Alejandro Camacho habló acerca de los rumores que apuntan a que él había sido el causante de la separación entre su exesposa Rebecca Jones y su colega primer actor Humberto Zurita. Como se recordará, la villana de melodramas como Cabo ha contado que el exesposo de Christian Bach (qepd) ha sido uno de los más grandes amores de su vida.

Hace alrededor de 12 años Alejandro y la primera actriz, quien estuvo al borde de la muerte hace unas semanas, firmaron su divorcio luego de 26 años juntos y ahora él habla sin filtros sobre su historia de amor. En primer lugar, el intérprete de novelas como Muchachitas, Amor Gitano, Para volver a amar, Abismo de pasión y Yo no creo en los hombres reconoció que su exesposa no le caía nada bien cuando recién la conoció.

Me caía gorda, tenía un carácter grueso", expresó en la entrevista que recién dio a La Saga.

La conductora Adela Micha le preguntó de forma tajante si se portó bien con Rebecca durante su matrimonio y él reveló: "A veces sí, a veces no" y añadió: "es que uno no puede contralar eso", admitió. Luego la entrevistadora le preguntó de forma firme si había andado con dos mujeres al mismo tiempo y respondió con un "obvio", pero luego se retractó y dijo que él prefería estar en la cama con una a la vez:

Siempre he sido mesurado, voy de una en una", dijo provocando risas.

Fuente: Internet

Y tratando de justificar sus acciones, Alejandro añadió: "Ves a una chava guapa y la conoces, te haces amigo, la buscas, dices 'oye esta chava es guapa, inteligente, independiente, me la paso muy bien', y ella también y nos divertimos". Posteriormente Micha cuestionó a su invitado si él había provocado la ruptura entre 'La Jones' y Zurita y él lo negó: "Yo la vi y dije 'mmm' (Guapísima), pero andaba con Zurita y yo con Alma Muriel".

El histrión, quien gozó de 35 años de exclusividad en Televisa antes de irse a TV Azteca y Telemundo, dijo que él jamás se ha metido con la pareja de un amigo, por ende, su relación con Rebecca comenzó cuando ambos estaban solteros: "Nunca, jamás me he metido con las chavas de mis amigos, ya si tronaste, bueno... sí ya había tronado y ella también". Además Alejandro añadió que en la actualidad tiene muy buena relación con la actriz pues el amor entre ellos no se acabó sino que se transformó.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy