Alexis Ayala estalla en 'Hoy' y desmiente a exesposa; niega que Cinthia Aparicio lo aleje de su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido y exitoso actor Alexis Ayala por fin rompió el silencio y respondió a las declaraciones de su exesposa Fernanda López, quien confesó que este se había alejado de su hija Roberta aparentemente desde que empezó una relación sentimental con la joven Cinthia Aparicio. El galán y villano de Televisa dio una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de esta delicada situación familiar.

En días pasados la actriz colombiana se entrevistó con reporteros de Ventaneando y confesó que Alexis no ha estado tan pendiente de la adolescente como le gustaría: "Sí es un padre responsable, no ha podido estar tan presente como Roberta quisiera, pero tiene muchas cosas él en su vida ahorita que le están robando un poco de tiempo, espacio y a las que él les quiere poner la energía que él necesita, entonces…".

Y aunque no quiso admitir que Cinthia provocó esta distancia entre padre e hija, sí dio a entender que había un bloqueo entre ellos. Este jueves 16 de febrero en el programa Hoy el actor de 57 años admitió que es verdad que no ha estado muy cerca de su hija en los últimos meses pero negó que su guapa prometida sea la culpable. Ayala aseguró que no ha tenido contacto con Roberta porque sus llamados de Pienso en ti son muy largos y no tiene mucho tiempo libre.

aFuente: Instagram @cinthiaaparicio

Sí, el histrión mexicano contó que únicamente se ha distanciado de la jovencita por cuestiones de trabajo: "No tiene qué ver con el tiempo de la separación (de Fernanda), tiene qué ver con nuestro trabajo, yo estoy grabando de lunes a sábado y estando desde las 7 am a 9 de la noche, y de repente ha sido un poco complicado", expresó. Asimismo, Alexis resaltó que Roberta ya sabe cómo son los tiempos de su trabajo y reiteró que sí la ha buscado:

Mi hija conoce mi trabajo aunque tal vez no lo entiende, pero todos los días le marco, trató de estar presente y de verla en los tiempos que me es posible".

Alexis Ayala niega estar distanciado de su hija

Alexis, quien estuvo casada con López durante 6 años, también negó de forma tajante que su relación con Aparicio sea la causa de esta separación: "Lo de mi hija y yo es de mi hija y yo, yo estoy haciendo mi familia, me encanta el respeto que nos podemos tener y que cada quien haga su vida como adulto que somos". El actor cerró la entrevista compartiendo lo feliz que se siente en las grabaciones de Pienso en ti, melodrama de Carlos Bardasano y que será protagonizado por Dulce María y David Zepeda.

Me encanta cuando todos llegamos a sumar, se siente increíble".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy