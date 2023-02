Golpe a Angelique Boyer: Actriz de Televisa hace pedazos a Sebastián Rulli por infiel y mal esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El galán de telenovelas de Televisa Sebastián Rulli es destrozado frente a la prensa por una de sus exparejas, quien asegura que no fue un buen esposo. Se trata de Cecilia Galliano, quien no se guardó nada y arremetió contra el histrión, afirmando que podría haber 'facturado' como Shakira con la ruptura, pero lamentablemente no le tocó ser cantante. Burlándose del conflicto legal que atravesaron hace unos años, dejaron en shock las declaraciones que hizo para el programa Ventaneando de TV Azteca.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron los actores de la obra El marido perfecto, elenco conformado por Margarita Gralia, Jesús Ochoa, Cecilia Galliano, entre otros, fue la argentina quien se le fue con todo a Rulli y señaló que no fue un buen marido. Como se recordará, ambos estuvieron casados del 2008 al 2011 y juntos procrearon a su hijo Santiago. Ambos han sido claros sobre el fin de su relación, afirmando que tuvieron problemas de infertilidad que pronto terminaron desgastando la relación.

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

¿Un marido perfecto? Bueno, la verdad todavía no lo he tenido... ni creo que lo tendré... porque no existe el marido perfecto", dijo entre risas. Y agregó: "Hace ocho años que ni siquiera tengo novio, menos marido". También confesó que "no cree en el matrimonio" y al cuestionarla sobre porqué se casó en su momento, respondió: "porque en ese momento creía... era más chica", dijo estallando en carcajadas. De igual forma respondió que nunca ha creído en el matrimonio.

"¿La fe en le matrimonio? Creo que nunca creí en el matrimonio. O sea, no fui una niña que me ilusionaba con verme vestida de blanco o casarme en la iglesia", confesó Galliano. La argentina también aprovechó para recordar la batalla legal que enfrentó con su ex Sebastián Rulli por una camioneta que él le habría reclamado tras su separación. Comparando lo que sucedió con lo que hizo la cantante Shakira para 'vengarse' de Gerard Piqué, la conductora dijo:

"Si yo hubiera sido cantante como Shakira, sí hubiera hecho una canción y hubiera facturado más que estar peleando por una camioneta (...) me hubiera comprado como tres o cuatro", dijo en tono de broma. Por otro lado, reveló si aún conserva el anillo de compromiso que le entregó el actor: "Los anillos son míos... siempre los llevo puestos (...) No, el anillo lo guardé y en algún momento cuando Santi tenga su pareja, con mucho gusto se lo doy a mi nuera", contó.

Y aunque lleva ocho años soltera, señaló que no está sola: "Estoy bien, estoy contenta... con una persona que me quiera y que quiera", compartió. Cabe recordar que ya en el pasado Galliano contó que Rulli le habría sido infiel y que no se merecía todo lo que sucedió tras el tormentoso divorcio, sin embargo, él tiene más de 10 años de relación estable con la protagonista de telenovelas Angelique Boyer.

Fuente: Tribuna