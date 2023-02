Golpe a Yadhira Carrillo: Lety Calderón exhibe qué le dio Juan Collado por San Valentín desde prisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la primera actriz Lety Calderón acudió a la presentación oficial de su nueva telenovela El Amor Invencible y durante su encuentro con la prensa habló acerca de la relación que tiene con Juan Collado. La villana de Televisa confesó que el abogado, quien se encuentra preso, sí tuvo un detalle con ella en el reciente Día de San Valentín y dio un duro golpe a Yadhira Carrillo.

Como se sabe, la antagonista de melodramas como En nombre del amor, Amor bravío e Imperio de Mentiras tuvo una sonada relación con el empresario, quien fue detenido y acusado de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, del que nacieron sus dos hijos Luciano y Carlo. Sin embargo, la separación entre ellos no se dio en los mejores términos y es que se dice que Carrillo fue la tercera en discordia.

Hace unos momentos en las redes sociales del programa Hoy compartieron una entrevista en la que Leticia confiesa que aunque en el pasado tuvo sus diferencias con su exmarido, actualmente tienen una muy buena relación. Incluso le contó a los reporteros que el abogado la contactó el pasado 14 de febrero para felicitarla por el Día del Amor y la Amistad: "Me llamó, nos felicitamos, hablamos de los hijos", expresó.

Asimismo la guapa mujer de 54 años, quien llegó a las filas de San Ángel desde 1982, narró cómo fue sorprendida por sus hijos en esa fecha tan especial: "Mi hijo Carlo y mi hijo Luciano me llevaron flores, estuve trabajando todo el día, pero nos abrazamos y de verdad es el amor más puro que puedo sentir", dijo. Regresando al tema de Collado, Calderón explicó que actualmente tienen una relación cordial por sus hijos y dijo que siempre estará agradecida con él porque le dio el regalo "más maravilloso" que pudo pedir.

Siempre buena (la comunicación con Juan), al principio no por cómo sucedieron las cosas, pero poco tiempo después yo lo único que he propiciado es que su padre vea a los niños y mis hijos vean a su padre".

Además Lety volvió a hablar de la presunta infidelidad que cometió su exmarido con Yadhira, quien presuntamente ahora vive en una casa que ella decoró, y comentó: "Yo siempre he dicho que 8 de 10 mujeres hemos sido engañadas y a las otras dos todavía no les han dicho… Es lo que siempre he pensado, no soy la única ni la última, hay que salir adelante. Yo me siento contenta porque di lo mejor de mi en la relación", expresó contundente y aclaró que ella tampoco fue una esposa perfecta pero asegura nunca haberle fallado a Juan.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy