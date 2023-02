Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, jueves 16 de febrero: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Qué me deparan los astros en este día?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, te comparte los horóscopos de hoy, jueves 16 de febrero del 2023, en los que encontrarás la fortuna de tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información!

Aries

Es hora de que dejes el rencor a un lado. Hay cosas que por mucho que las intentes, no funcionarán, y eso no es malo. Todo tiene su tiempo y su forma.

Tauro

Ahora o nunca, debes apostar por ese nuevo negocio que tanto ha llamado tu atención. Tu familia te apoyará en este nuevo proyecto y todo saldrá muy bien.

Géminis

Tu sentido del humor te ayudará a salir adelante en estos días caóticos y con trabajo extra, sigue así. Sé tierno con tu pareja, ella necesita de ti en estos momentos difíciles.

Cáncer

Tu vida dará un giro inesperado con la llegada de una nueva persona, alguien que se muere de ganas por compartir contigo algo de su ser. No dejes que el miedo gane.

Leo

Una nueva actividad deportiva te ayudará a canalizar toda tu furia, rencores y demás emociones negativas que por pena no expresas. Sonríe, vienen cosas buenas para ti.

Virgo

El enojo es completamente válido, pero otra cosa es el rencor y llevar eso a otros niveles. Aprende a soltar, o estarás anclado a un fantasma en varios días.

Libra

Tienes algo de miedo por tus finanzas, pero la verdad es que todo va muy bien para ti. Sigue así, sin derrochar, pero dándote los lujos que sabes que mereces.

Escorpio

Tu empresa está cambiando de imagen y de normas; todo estará muy tenso por estos días, así que ten más calma. En asuntos del corazón, cuidado con a quién se lo entregas.

Sagitario

En asuntos de dinero, es clave que analices bien antes invertir en un nuevo negocio; en especial si este es con tus amigos o familiares. Eso podría traer problemas.

Capricornio

Tienes grandes ideas para que tu empresa crezca y se posicione en su área, sin embargo, debes ser valiente y presentar las propuestas a tu jefe. Sé divertido con tu pareja, la risa será buena.

Acuario

Has subido de peso, y eso no es bueno para ti ya que ha afectado tu autoestima. Recuerda que todos los cuerpos son bellos, y que debes buscar siempre tu bienestar y comodidad.

Piscis

No es un buen momento para pedir dinero prestado, querido Piscis, ya que no economía no mejorará en días próximos. Mejor, busca otras formas de generar dinero.

Fuente: Tribuna