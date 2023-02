Luto estremece a 'Ventaneando': Tras no querer vivir, famosa actriz de Televisa sufre brutal muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien se retiró de Televisa hace 9 años, reaparece en las pantallas del programa de TV Azteca Ventaneando y llora la muerte de su hijo, ocurrida en 2015, misma que sigue impune. Se trata de Elizabeth Dupeyrón, quien en 2021 dio una desgarradora entrevista en la que afirmaba que debido a los males que padecía, como el Parkinson, "ya no quería vivir".

Ahora, la actriz que debutó en las filas de la televisora de San Ángel en 1973 y participó en melodramas como Mundo de juguete, Gotita de amor, Vivan los niños, La que no podía amar, Colorina, Cañaveral de Pasiones y La Gata, el último proyecto en el que participó en la pantalla chica en 2014. Al año siguiente, enfrentó uno de los dolores más grandes: la muerte de su hijo. En entrevista, la actriz de 72 años afirma que el caso sigue impune y se siente "rota".

En entrevista para el programa de Pati Chapoy, la actriz comentó que ha predominado la impunidad en el caso de su hijo Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, quien falleció un 15 de febrero de 2015 en un retiro en Tepoztlán, Morelos. El joven de 39 años acudió a un retiro espiritual, en el cual, le dieron a tomar una supuesta bebida para un ritual, pero esta bebida le hizo daño en el organismo ya que padecía diabetes, falleciendo por complicaciones y la falta de atención médica oportuna.

A pesar de que Dupeyrón interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Morelos, el caso ha quedado a la deriva durante ocho años y aún no se han señalado a los responsables. La artista mexicana confesó sentirse "rota" debido a la pérdida de su hijo. Además del shock que le produjo su deceso, se le desencadenó una especie de Parkinson, pues se le detonaron temblores en el cuerpo: "La impunidad ha crecido horriblemente, mientras la impunidad prevalezca, prevalecerá el mal. Yo, por lo que me sucedió me quebré, estoy quebrada".

Y sobre su salud, con alguna dificultad para hablar, la actriz compartió: "Ahí voy, los medicamentos me hacen muy mal... tengo unos años de receso y de recogimiento porque me dolió mucho, me sigue doliendo la ausencia de mi hijo (...) Hay que echarle ganas a la vida, mientras la vida esté, es obligatorio, no es opcional", expresó. Finalmente, pese a su duelo, contó que no descarta volver a la televisión: "Un día de estos, saldré en una novela y me encantaría volver a dar lo que tengo con todo mi amor", finalizó.

