Murió por misteriosa enfermedad: Devastado y de luto, Derbez anuncia trágica muerte y se despide

Ciudad de México.- Con profunda tristeza, el actor de Televisa Eugenio Derbez se viste de luto para anunciar trágica muerte y publicar una conmovedora despedida en su cuenta de Instagram. Y es que el histrión, conocido en México por sus programas XHDRBZ, Al derecho y al derbez y Derbez en cuando, lamentó el deceso de la actriz y símbolo sexual internacional, Raquel Welch, quien murió este miércoles 15 de febrero a los 82 años víctima de una enfermedad no desconocida.

Raquel, quien nació en Estados Unidos pero tenía ascendencia latina por parte de su padre, empezó su carrera en los años 60 y adquirió fama por sus papeles en películas como Fantastic Voyage y One Million Years B.C., siendo su último proyecto en la pantalla grande en en 2017, en el filme How to Be a Latin Lover, protagonizado por el actor mexicano Eugenio Derbez y otros famosos como Salma Hayek y Rob Lowe.

De momento no se ha difundido la causa de muerte de la reconocida actriz, sin embargo, de inmediato colegas y fanáticos enviaron sus condolencias. Entre ellos estuvo Eugenio Derbez, quien expresó su luto y dolor por haber perdido a la actriz, con quien aseguró fue un deleite trabajar. A través de un mensaje que publicó tanto en inglés como en español, el comediante publicó un par de fotografías con Welch y escribió:

"I am deeply saddened by the passing of Raquel Welch. She conquered not just Hollywood, but everyone’s heart. I had the privilege of working with her on what would end up being her last movie How To Be A Latin Lover #rip", publicó el comediante, para luego agregar la versión en español: "Estoy profundamente triste por el fallecimiento de Raquel Welch. Ella conquistó no solo Hollywood, sino el corazón de todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en la que resultaría ser su última película 'How to be a latin lover #rip".

La muerte de Raquel impactó a todos en el medio. Su vida, la cual culminó tras esa breve y misteriosa enfermedad, fue recordada en redes del Programa Hoy. La actriz y modelo fue nombrada una de las '100 estrellas más sexys de la historia del cine' por la revista Empire. Por otro lado ocupó el puesto número 3 en la lista de las '100 estrellas más sexys del siglo XX' de la famosa revista para caballeros Playboy. Descanse en paz.

