¿Pleito en la farándula? Gustavo Adolfo Infante destroza a esta periodista: "Da pena la viejita"

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas más conocidos del mundo de la farándula mexicana, esto es debido a los diversos programas de espectáculos que posee, así como a todos los pleitos con famosos en los que se ha visto envuelto, entre sus enemigos más acérrimos se pueden mencionar a la actriz, Laura Zapata; al conductor y actor, Alfredo Adame; a la histrionista venezolana, Gaby Spanic; y a la escritora, Claudia Icaza.

Todo comenzó la noche del pasado miércoles, 15 de febrero, cuando el conductor de programas como No lo cuentes y El minuto que cambió mi destino compartió un tuit en el que si bien, no etiquetó a la escritora de Luis Miguel: El Gran Solitario, sí dio a entender que se refería a ella: "Buenas noches. Les deseo que cumplan sus deseos profesionales, pero si no lo logran, no se amarguen como la viejita que critica y odia los éxitos ajenos y sigue viviendo de un libro de hace 30 años. Da pena la viejita".

Créditos: Twitter @GAINFANTE

Ante esto, varios de sus seguidores comenzaron a criticar al periodista por atacar a una persona basándose en su edad e incluso lo compararon con Pati Chapoy y el caso de Yuridia, sin embargo, hubo algunos más que ubicaron que se trataba de Claudia Icaza y hasta tuvieron la osadía de etiquetar a la escritora: "Sin miedo Gustavo... @ladeicaza", mencionó alguien para que la celebridad se enterara de lo que estaba ocurriendo.

A manera de respuesta, durante la tarde de este jueves, 16 de febrero, Claudia compartió un video en donde se aprecia a Gustavo Adolfo criticando a Laura Bozzo: "En la televisión no la vamos a volver a ver a Laura Bozzo, incluso la producción que tenían en la empresa en donde trabaja, ya cancelaron el proyecto y la gente está desempleada. Osea no la queremos a Laura Bozzo al aire en la televisión de este país, ¡qué se vaya a Perú a hacer sus cosas! En México no la queremos, en Estados Unidos no la quieren. No la dejan y entrar a Estados Unidos. Creo que es una mujer tóxica al aire". Para que en el siguiente corte se le viera darle la bienvenida a la abogada.

Cabe señalar que este no es el primer pleito que Gustavo y Claudia mantienen, ya que, hace algún tiempo, la periodista habría acusado al también locutor de ejercer abuso de poder en contra de sus colaboradoras: "No me he metido a ver las carpetas y les voy a decir por qué, porque yo anteriormente empecé a escribir sobre Gustavo Adolfo Infante y sobre el abuso de poder que él utilizaba con algunas personas que llegaban a buscar un lugar en este medio periodístico y él de alguna manera pedía favorcillos".

Fuentes: Tribuna