Se volvió hombre: Tras muerte de su ex y pleito con Legarreta, actriz de Televisa aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien pasó 5 años retirada de la pantalla de Televisa y que recientemente sufrió la muerte de su exesposo, regresó al programa Hoy este jueves 16 de febrero y dejó en shock a toda la audiencia ya que se especuló que tuvo un fuerte pleito con Andrea Legarreta. Se trata de la actriz Sherlyn, quien empezó su carrera con pequeñas participaciones en Agujetas de color de rosa, Pobre niña rica y Huracán.

Ya en su etapa juvenil, la originaria de Guadalajara, Jalisco, llegó a estelarizar melodramas como El juego de la vida, Clase 406, Camaleones y Amores verdaderos. Hace un par de años surgió el rumor de que la también cantante se encontraba vetada de la empresa de San Ángel debido a que se filtraron unos audios en donde explota contra la reconocida esposa de Erik Rubín y amenaza con correrla de la televisora.

Como se recordará, Sherlyn se había integrado al matutino de Las Estrellas con una sección de maternidad pero al poco tiempo se habría quejado de que Andrea no la trataba bien: "Te quería contar lo perra que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosas! Te juro que no tengo ni idea qué le hice. ¡Pin… vieja loca!", se escuchaba decir. No obstante, al tiempo la actriz volvió a Televisa siendo parte del melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?.

A inicios de este 2022 la tapatía sorprendió al unirse al concurso Tu cara me suena, donde fue una de las más aplaudidas cuando se volvió hombre para presentar un show vestida como Camilo y lució idéntico al cantante colombiano. Hace unas semanas Sher se enfrentó a una difícil pérdida debido a que murió su exesposo, el político Gerardo Islas, con quien estuvo casada desde 2013 hasta el año 2016 que optaron por separarse.

Sherlyn en su boda

La cantante mexicana fue muy hermética al hablar del fallecimiento y relató a la prensa que no tenía mucho qué decir porque ambos estaban en distintas etapas al momento de su partida. Olvidándose de esta triste situación, en días pasados emprendió un viaje a la nieve con su hijo André y hace algunas horas apareció en el programa Hoy porque compartió espectaculares fotografías y videos de sus vacaciones.

Sherlyn se encuentra en la montaña nevada de Utah, en Estados Unidos, disfrutando a lo grande de la compañía de su bebé, a quien incluso ya puso a esquiar no sin antes llevarlo a unas clases con profesionales. Cabe resaltar que se dice que la actriz ya podría estar embarazada pues hace un tiempo anunció que estaba buscando darle una hermanita a André.

