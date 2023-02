Tras 6 años juntos, Orlando Bloom rompe el silencio sobre su relación con Katy Perry

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En el año 2016, el actor del Señor de los anillos, Orlando Bloom y la reconocida cantante pop, Katy Perry, paralizaron a la industria del espectáculo cuando hicieron pública su relación y, contra todo pronostico han logrado mantenerse juntos por prácticamente 6 años (a excepción de aquella época en la que decidieron darse un espacio en el 2017); sin embargo, las cosas en su romance no han sido nada fáciles y recientemente, el histrión rompió el silencio con respecto a ello.

El pasado miércoles, 15 de febrero, el actor de Piratas del Caribe brindó una entrevista para la revista Flaunt, en donde habló sobre lo "desafiante" que podía llegar a ser tener una relación con Perry, ya que, en ocasiones no logran comprenderse de todo: "Su mente no es una mente que yo entienda necesariamente, y creo que mi mente no es una mente que ella necesariamente entienda. A veces las cosas son realmente, desafiantes".

Orlando Bloom confiesa que su relación con Katy Perry es desafiante

A 24 horas de San Valentín, el actor de Orgullo y Prejuicio decidió dejar de lado el aspecto romántico idealizado de toda relación y habló con el realismo que solo alguien con un noviazgo tan largo, como el de ellos, podría mencionar: "No voy a mentir. Definitivamente luchamos con nuestras emociones y creatividad, pero creo que ambos somos conscientes de lo bendecidos que somos de habernos conectado de la manera única en la forma en que lo hicimos en el momento en que lo hicimos, y definitivamente nunca hay un momento aburrido".

Dado a que la cantante de That One That Got Away y el actor de The Outpost tienen carreras completamente diferentes, sus horarios y hasta ubicaciones también pueden llegar a serlo, cosa que el propio Orlando reconoció cuando mencionó que una de las mayores dificultades a las que ha tenido que enfrentarse en su romance con Katy es que, en ocasiones, su relación es a distancia, esto debido a sus exigentes horarios de trabajo.

Katy Perry menciona que Orlando Bloom es como su "ancla"

Sin embargo, Orlando Bloom no es el único que ha hablado con franqueza sobre lo difícil que puede llegar a ser su relación con Perry, ya que la cantante de Roar hizo lo propio cuando apareció en Vogue India hace tres años, momento en que mencionó que, a veces comparaba al famoso como una especie de "ancla": "Tengo un compañero que también trata de encontrar un equilibrio; Orlando, está en su propio viaje espiritual. Es un ancla que me sujeta y eso es muy real".

Fuentes: Tribuna