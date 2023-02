Tras escándalo en Twitter, cantante se retira de los escenarios para vender perfumes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 1 mes de que las supuestas fotos picantes de una afamada celebridad fueran distribuidas por Twitter, la famosa se retiraría de los escenarios, para ser vista nuevamente vendiendo perfumes; sin embargo, lejos de ser apoyada por sus fans, la realidad es que varios de ella salieron a atacarla con comentarios en los que la tachaban por ser una "clasista", "vanidosa" y con "aires de diva".

Se trata de Ángela Aguilar, quien si bien, gracias a la mentoría de su padre, Pepe Aguilar, tuvo un inicio impecable en el mundo de la farándula, la realidad es que, luego del mes de abril del año 2022 ha tenido un tropiezo tras otro en la prensa mexicana. Como algunos recordarán, su primer escándalo llegó cuando se filtraron algunas fotografías de ella, besándose con el compositor Gussy Lau, quien la supera en edad por 15 años.

La segunda bomba llegó cuando apoyó abiertamente a la selección de Argentina, durante el final de la Copa Mundial de Qatar 2022, momento en el que publicó una fotografía de ella misma con un outfit coordinado con los colores de la bandera de la nación sudamericana, mientras se declaraba 25 por ciento argentina, esto debido a que su abuelita es originaria del país de Messi, pero esto tampoco fue tomado muy bien por sus fans, quienes hasta el momento le recriminan "lucrar con la cultura mexicana".

El tercero y último escándalo de Ángela Aguilar llegó cuando Twitter explotó con supuestas fotografías picantes de ella, aunque más tarde se supo que todo era un fotomontaje. Hace varias semanas, la cantante de Qué agonía lanzó su nueva línea de perfumes, misma que tuvo una recepción hostil en redes sociales, por lo que la famosa se limitó a compartir tuits sobre algunos pensamientos o fragmentos de canciones.

Críticas a Ángela Aguilar

El pasado miércoles, 15 de febrero, la cantante de Ahí donde me ven publicó una fotografía suya promocionando una de sus fragancias, Alegría, pero de nuevo recibió una ola de insultos a través de Instagram, donde comentarios como los siguientes, predominaron: "¿Quién va a comprar sus perfumes? Los comprarán las personas que no les importa que haya ofendido a los mexicanos y que no se den cuenta de que es una clasista, vanidosa?"o "A ti solamente te importa un carajo lo que el público mexicano opine de tus soberbias declaraciones de mal gusto, deja de lucrar con la cultura mexicana, si es que tú eres solo a lo mucho 50 por ciento mexicana".

Fuentes: Tribuna