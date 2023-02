Tras superar supuesta infidelidad y vivir en la pobreza, actriz de Televisa presume nueva relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales del año 2021 surgieron los rumores de que Andrés Tovar y Maite Perroni mantenían una relación, esto no sería de demasiada relevancia sino se hubiera tomado en cuenta que, en aquel entonces, el productor de Sale el Sol seguía casado con la actriz Claudia Martín, motivo por el que explotó un gran escándalo en el que la exRBD tuvo que brindar declaraciones en una afamada revista de socialité mexicana explicando que las cosas no habían pasado como parecían.

Como era de esperarse, todos los implicados continuaron con su vida, Maite y Andrés contrajeron nupcias al año siguiente de que comenzaran los rumores y Claudia Martín protagonizó Los ricos también lloran, donde dio vida a 'Mariana', una jovencita que pasó por la pobreza, para terminar casada con 'Luis Alberto Salvatierra', un joven millonario, pero con adicción a las apuestas. Paralelamente, la histrionista estaba viviendo su propia historia de amor.

A principios del 2022, Claudia hizo pública su relación con Hugo Catalán, de quien se ha mostrado sumamente enamorada y a quien de vez en cuando presume en redes sociales, tal fue el caso del pasado 14 de febrero, fecha en la que se celebró San Valentín, para ello, Martín publicó dos fotos con el actor y un breve mensaje: "Todo contigo" y aunque el histrión no reaccionó directamente en la publicación hizo lo propio en su cuenta oficial de Instagram.

Resulta ser que el famoso publicó las mismas fotografías que Claudia, aunque él decidió colocar un mensaje en donde hizo referencia que, en realidad, ambos son sumamente contrarios, aunque eso los ha ayudado a complementarse mutuamente: "No me voy a quedar atrás en las publicaciones. Acá diferentes como el agua y el aceite, como la dama y el vagabundo, pero complementarios y vean nomas, ¡qué par de bellezas!".

Instagram @hugocatalan

Como era de esperarse, los miles de seguidores de Hugo Catalán reaccionaron a la muestra de amor y varios de ellos concordaron en que ambos hacen una excelente pareja, mientras que, por el lado de Claudia Martín, no faltó quien recordó el incidente con Maite Perroni: "Escóndelo rápido antes de que Maite Perroni lo vea" o "Está más guapo Hugo que Andrés Tovar, él ya se veía muy viejo".

Fuentes: Tribuna