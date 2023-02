Adiós Chapoy: Tras hundir a Bisogno y veto de Televisa, exconductora de TV Azteca aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tuvo un fuerte pleito con Daniel Bisogno y que el pasado 2022 se fue a trabajar a TV Azteca, sorprendió a toda la audiencia de Televisa pues luego de haber estado vetada del canal este viernes 17 de febrero apareció en el programa Hoy. Se trata de la reconocida Ana Bárbara, quien además de ser cantante probó suerte en la actuación y hasta protagonizó un episodio de Mujer, casos de la vida real.

La llamada 'Reina Grupera' había trabajado de la mano de la empresa de San Ángel durante toda su carrera siendo invitada especial en programas como Muévete, Siempre en domingo, Pequeños Gigantes y también con apariciones especiales en telenovelas como Amores Verdaderos. Sin embargo, se dice que fue vetada debido a que en el 2020 aceptó una oferta para irse a trabajar a la televisora del Ajusco.

A inicios de los 2000's la intérprete de 45 años tuvo un fuerte problema con Daniel Bisogno por haberle dicho "ojos de marciano" en vivo en Ventaneando y ella no se quedó de brazos cruzados, por lo que acudió al programa para encararlo y hasta lo tachó de ser gay: "A él por lo menos no le gustan las... este", expresó Ana en referencia al miembro viril de los hombres. Sin embargo, ahora tienen una relación cordial con él y de hecho el pasado 2022 volvió al foro y poco después se estrenó como jueza de La Academia 20 años. Además también fue invitada de Venga la Alegría.

Pero la mañana de este viernes 17 de febrero la hija de Don Altero Ugalde reapareció en el Canal de Las Estrellas debido a que en el programa Hoy compartieron una entrevista de ella. En la plática la famosa confesó cómo se encuentra Paquita la del Barrio: "Acabo de hablar con ella de camino para acá, fue mágica, escucharla, la voz perfecta, no está ronca ni nada está en su casa ahorita, pero esto es motivo de la felicidad que traigo ahorita".

Asimismo en su plática con los reporteros la intérprete de Bandido contó lo mucho que quiere a la conductora Talina Fernández, quien recientemente declaró que ella fue la única que se interesó en mantenerla unida a sus nietas tras la muerte de Mariana Levy: "A Talina la adoro, ella es madre, sabe los altibajos, ella es un ser que ha pasado momentos muy difíciles y más bien fue solidarizarnos, ella es de mi familia, la amo de verdad". Cambiando de temas, Ana Bárbara explicó que ella sí quiere hacer una bioserie de su vida y señaló que no tiene nada qué esconder.

Yo querría que la hicieran cuando yo cuelgue los tenis... antes me daba miedo y no sentía orgullo (de mi pasado) pero ahora no", platicó.