Adiós 'Hoy': Tras 28 años al aire y salir del clóset, Galilea Montijo abandona programa de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la presentadora Galilea Montijo desató la preocupación de todos sus admiradores y fans pues hace algunas horas abandonó un exitoso programa de Televisa, empresa en la que ha trabajado durante más de 28 años. ¿Quedó fuera de Hoy? Como se recordará, desde hace meses se ha estado especulando que la conductora estaría "harta" de trabajar en el matutino y que habría pensado en su salida definitiva.

Los reportes de la prensa indicaban que 'La Gali', quien el pasado 2022 llamó la atención al salir del clóset y declararse una persona heteroflexible, supuestamente habló con sus jefes de San Ángel para informarles sobre sus planes pero al parecer estos nunca le dieron 'luz verde' para dejar Hoy. Sin embargo, hace unas semanas la propia mujer de 49 años habló al respecto y negó de forma tajante tener intenciones de salir del aire.

Montijo confesó que para ella sería "muy difícil" despedirse del matutino integrado por Paul Stanley, Andrea Escalona, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Legarreta y Tania Rincón, y hasta presumió que luego de casi tres décadas de trayectoria, ella seguía gozando de su contrato de exclusividad: "Antes las exclusividades eran larguísimas, hoy ya casi las hacemos por año... Muy agradecida siempre con la empresa y en el momento que me digan 'no te necesito', pues uno se va a donde le den trabajo".

Pero yo no me veo en otro lugar que siendo Televisa", añadió.

En ese momento la conductora originaria del estado de Jalisco confirmó que este 2023 también tenía trabajo en el extranjero pero no haciendo algún programa de televisión, sino como modelo de portadas de revistas tal como lo hizo para una publicación de Arabia y más recientemente para PlayBoy África: "Escuché que la pidieron para Playboy Estados Unidos y Europa, entonces si se hace pues... ojalá... y viene otra portadita, esta es de moda", confirmó.

Galilea protagonizó portadas de revista

Aunque Galilea no para de trabajar y constantemente está en busca de nuevos proyectos, hace algunas horas desató la preocupación de todos sus seguidores debido a que no se presentó a trabajar en Netas Divinas. Sí, el pasado miércoles 15 de febrero la tapatía no acudió al programa de Unicable y las únicas que aparecieron a cuadro fueron Paola Rojas, Daniela Magún, Natalia Téllez y Consuelo Duval, así como sus invitados. Hasta el momento Montijo no ha revelado la razón de su ausencia en esta emisión.

Fuente: Tribuna