Afamado actor rompe el silencio y revela que hizo algo "horrible" por un protagónico

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado mes de julio se estrenó la película biográfica de la leyenda del rock, Elvis Presley, la cual fue protagonizada por la exestrella de Nickelodeon, Austin Butler. Si bien, su actuación en el filme ha sido alabado por diversos críticos, la realidad es que el histrión de Zoey 101 no la tuvo nada fácil para lograr adaptase al papel, siendo que tuvo que hacer algo "horrible" para cambiar su apariencia física.

Recientemente, el actor de I Carly se presentó a un episodio de podcast de Awards Circuit, de la revista Variety, el cual se estrenará este viernes, 17 de febrero, donde reveló que, para aumentar algunos kilos decidió seguir la dieta de Ryan Gosling, quien en algún momento declaró que, para subir de peso, bebía helado derretido en el microondas, cosa que Austin hizo, asegurando que se trataba de algo "espantoso" y "horrible".

Austin Butler confiesa que tuvo que tomar helado para subir de peso

Pero la dieta de Butler no se limitaba al consumo de helado derretido, sino que también se aseguraba de consumir varias docenas de rosquillas al día: "Empecé a hacer eso", destacó el actor de 31 años, "Iba a buscar dos docenas de donas y me las comía todas. Comencé a acumular algunas libras. Era divertido durante una semana más o menos, y luego te sientes mal contigo mismo", declaró el famoso.

Sin embargo, los esfuerzos de Austin fueron en vano, ya que, aparentemente no logró conseguir el peso requerido, por lo que terminó por utilizar un traje especial para las escenas en las que Elvis sube de peso, pero esto no fue el único proceso por el que Butler debió pasar durante su participación como el 'Rey del Rock', ya que, asegura que, para obtener el acento sureño del padre de Lisa Marie Presley tuvo que recibir un "probable daño" en las cuerdas vocales en el proceso.

La actuación de Butler ha sido alabada por la crítica

De hecho, hasta la fecha (luego de varios meses de que las grabaciones de la película de Elvis terminaron) Austin continúa hablando con acento sureño, lo que ha provocado que diversos medios de comunicación lo critiquen porque supuestamente sigue imitando al cantante de Can't Help Falling In Love y You're the Devil in Disguise, pero el histrión asegura que esto no es así y que lo hace de manera inconsciente.

