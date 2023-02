¿Corre peligro? Tras ser hospitalizada, Paquita la del Barrio envía desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo, la salud de Paquita la del Barrio no ha sido la mejor, tan solo hay que recordar que a comienzos del año pasado, la cantante tuvo que grabar un video desde su cama, debido a que no podía caminar por delicado estado. A 13 meses de esto, la cantante de Rata de dos patas volvió a dar de qué hablar, puesto nuevamente fue internada en un nosocomio, desde donde envió un desgarrador mensaje.

Como algunos sabrán, la intérprete de Me saludas a la tuya tenía pactada una presentación junto a su gran amiga, Ana Bárbara, pero al final de cuentas no pudo presentarse debido a problemas de salud, es por este motivo que la intérprete de Qué poca terminó por dar el show ella sola; mientras tanto, su representante, Francisco Torres declaró que Paquita no pudo dar el show debido a que tenía un fuerte dolor en la ciática, motivo por el que terminó por ser hospitalizada.

Parece ser que la aflicción de la cantante de Tres veces te engañé y Cheque en blanco fue mucho de peor de lo que se dijo en primera instancia, esto se supo gracias al comunicado que la propia Paquita publicó en su cuenta oficial de Instagram a través de un video en el solo aparece una fotografía de ella, mientras se reproduce un audio con su voz, en el que ella confiesa: "Me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo".

Dichas palabras podrían interpretarse como que Paquita estuvo a punto de perder la vida por el fuerte dolor que sintió previo a su fallida presentación, afortunadamente, parece ser que la cantante se encuentra fuera de peligro, hecho que dejó entrever al agradecerle a sus fans por haberla apoyado durante estos días, al mismo tiempo, les pidió que no dejasen de creer en ella: "No quiero que dejen de creer en mí, los quiero mucho, le mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes".

Como era de esperarse, varios de sus fans, entre ellos la propia Ana Bárbara reaccionaron a la publicación de la intérprete, tal fue el caso de la cantante de En realidad, quien se limitó a poner unos emojis de manos haciendo oración, mientras que otros seguidores le enviaron ánimos a Paquita, como se puede leer en este mensaje: "Espero que se recupere pronto porque es una de las personas que más admiro".

Fuentes: Tribuna