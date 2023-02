Enrique Guzmán estalla y niega reconciliación con Frida Sofía: "Ella decidió separarse de la familia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantautor mexicano-venezolano Enrique Guzmán reapareció ante los medios de comunicación y de nueva cuenta habló sobre la posibilidad de que se dé una reconciliación con su nieta Frida Sofía, quien lo señaló por abuso sexual y que hasta lo tachó de asesino. Como se recordará, la modelo y empresaria dijo que su abuelo presuntamente la tocó de manera inapropiada cuando apenas era una niña de 5 años.

Además dijo que su famosa madre Alejandra Guzmán sabía de esto y a ella la acusó formalmente por presunta corrupción de menores. Hace unos días don Enrique fue captado en el Aeropuerto de la CDMX y le dijo a los reporteros que él sí podría perdonar a Frida porque la "ama" y es su nieta, sin embargo, en su más reciente encuentro con la prensa negó que pronto vaya haber un acercamiento con ella:

No tengo yo forma todavía de hacer eso... claro (que me gustaría) pero no sé", dijo ante las cámaras del programa Hoy.

Luego los reporteros le preguntaron las razones por las que se decidió alejar de Frida y el intérprete de rock and roll estalló: "Yo no decidí nada, ella decidió alejarse de la familia y ya, además fue por cosas que tuvieron qué ver y yo no conozco", relató. El cantante de temas como Popotitos y Payasito además fue cuestionado sobre cómo va el tema legal con su nieta y confesó que no le interesa el tema pues desconoce todo de él.

No sé, todavía no, no tengo ese conocimiento, yo no hablo con mis abogados y espero nunca hablar con mis abogados".

Asimismo, el patriarca de la dinastía Guzmán reconoció que a la fecha tiene una muy buena relación con su exesposa, doña Silvia Pinal, y explicó que habla con ella con frecuencia. También el oriundo de Caracas, Venezuela, comentó que sí habrá una hija con la intérprete de Llama por favor como padre e hija luego de que cancelara su Tour Eternas con Fey y adelantó que será un espectáculo inolvidable.

Por otro lado, en una entrevista con reporteros del matutino Venga la Alegría Enrique volvió a señalar que Alejandra no quiso trabajar con Fey porque esta presuntamente quería engañar a los asistentes de sus conciertos haciendo playback: "Ella está acostumbrada a hacer playback y salir en la tele... el problema es que no tiene arreglos musicales ¿por qué? porque normalmente hace playback", dijo contundente.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy