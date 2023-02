Las telenovelas pierden a una estrella: Tras dolorosa enfermedad, muere actriz y viste de luto la TV

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo y las telenovelas está de luto pues se confirmó la trágica muerte de la actriz y modelo Stella Stevens, cuyo nombre verdadero es Estelle Caro Eggleston. La artista murió este viernes 17 de febrero a los 84 años de edad víctima de una dolorosa enfermedad: Alzheimer, según confirmó su hijo Andrew Stevens. El deceso de la afamada actriz ocurrió en Los Ángeles, California.

Como se recordará, la actriz protagonizó el filme Girls! Girls! Girls! junto a Elvis Presley y The Nutty Professor con Jerry Lewis. Otros de sus trabajos en la pantalla grande incluyeron The Courtship of Eddie’s Father, The Silencers, Where Angels Go, Trouble Follows, The Ballad of Cable Hogue y The Poseidon Adventure. Pese al rotundo éxito de este filme, no impulsó la carrera de Stevens y pronto pasó a hacer películas de clasificación B, además de películas para televisión y apariciones especiales.

No obstante, después dio vida a una recordada villana en Cleopatra Jones and the Casino of Gold en 1975. También tuvo un rol secundario en el filme Nickelodeon de 1976, dirigido por Peter Bogdanovich. In 1982 participó en la cinta Chained Heat, protagonizada por Linda Blair y posteriormente apareció en muchos filmes de horror y thrillers de bajo presupuesto. Stevens también fungió como directora, dirigiendo dos películas, el documental The American Heroine (1979) y The Ranch (1989).

Stella Stevens (QEPD)

Estelle también apareció en películas en las que actuó o produjo su hijo, como Popstar, del 2005. La actriz nació en Yazoo City, Mississippi, pero cuando tenía 4 años, su familia se mudó a Memphis, Tennessee. La actriz estuvo casada con el electricista Noble Herman Stephens de 1954 hasta su divorcio en 1957. Fruto de esta relación nació su hijo Andrew. La actriz atendió el Memphis State College cuando se empezó a interesar en la actuación y el modelaje.

Su trabajo en televisión en los años 70 incluyó los programas Butch Cassidy and the Sundance Kid y la secuela de la película Wanted: The Sundance Woman. En 1980, Stevens probó tener una participación regular en la telenovela Flamingo Road, pero fue cancelada por NBC luego de 38 episodios en 1980-82. También participó en series como Newhart, Hotel, Highway to Heaven, Night Court, Magnum, P.I., In the Heat of the Night, The Commish, Highlander, HBO’s Arli$$ y Nash Bridges.

Stevens también participó en las películas The Dukes of Hazzard: Reunion! (1997) y Tales From the Hollywood Hills: A Table at Ciro’s, además de hacer 66 episodios de la telenovela matutina Santa Barbara en 1989-90. También tuvo un rol recurrente en el programa General Hospital de 1996 a 1999 como 'Jake'. Su pareja de casi 40 años, el guitarrista de rock Bob Kulick, murió en 2020. Le sobreviven su hijo Andrew Stevens, un productor, director y actor, y tres nietos.

Fuente: Tribuna