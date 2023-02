Luto en México: Muere famosa actriz y cantante de forma inesperada; estremece última entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la farándula está de luto tras el lamentable fallecimiento de una querida actriz y cantante, quien perdió la vida a los 95 años. Se trata de Marina Herrera Aragón, mejor conocida como Marilú, 'La Muñequita que canta', quien perdió la vida por causas aún desconocidas, según información confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y por la Secretaría de Cultura del estado de San Luis Potosí, lugar del que era originaria.

La nacida en San Luis Potosí el 18 de julio de 1927 empezó su carrera cuando en 1939 ganó un concurso de canto y empezó una gira musical, sin embargo, luego la dejó al mencionar que sus compañeros empezaron a ser groseros con ella. En 1941 participó en su primera película, La liga de las canciones (1941), con Mapy Cortés y Blanca Estela Pavón. También cantó en el Teatro Lírico y el Teatro Follies. Su madre, quien tenía voz de soprano pero nunca cantó, siempre la apoyó profesionalmente.

Marilú, 'La muñequita que canta' (QEPD)

El apodo de 'La Muñequita que Canta', se lo puso un locutor a modo de broma, quien también llamó a Lupita Torrentera como 'La Muñequita que Baila'. Marilú participó en 12 películas, entre ellas, Los hijos de Don Venancio, con Joaquín Pardavé y Sara García, así como Los nietos de don Venancio. Aunque la actuación no fue su vocación ni lo que más disfrutaba, lo hizo porque argumentó que en aquella época le cambiaba la voz y no era lo ideal para cantar.

La reconocida cantante grabó más de 30 discos y fue dirigida por las orquestas de José Sabre Marroquín, Chucho Ferrer, Alfredo Núñez de Borbón, Gabriel Ruiz y Agustín Lara. En 2019, la que sería su última entrevista, la artista mencionó que no le hacía falta nada pues lo tuvo todo. Aseguró que era una mujer feliz que lo había "hecho todo" y "todo lo había tenido", pues trabajó con los compositores más destacados de México y trabajó con las estrellas más famosas de la música y el cine.

"Mi carrera es una bendición de Dios. Hoy no pido trabajo, pero me buscan hasta que me encuentran y me contratan. No les voy a decir cuánto, pero casi nunca cobro caro. Es un orgullo seguir trabajando a esta edad", expresó Marilú, asegurando que a sus 92 años nada le dolía y de nada estaba enferma, por lo que hasta ahora se desconoce qué provocó su muerte. De acuerdo con varios portales, sus restos fueron velados en una agencia funeraria en el Estado de México.

Fuente: Tribuna