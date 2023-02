Luto en Televisa: Muere querida actriz a los 81 años tras grabar telenovela; acabó calcinada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida primera actriz, quien trabajó alrededor de 40 años en Televisa y que era abuela de una conductora del programa Hoy, tuvo un triste final que estremeció a todos los televidentes debido a que murió a los pocos días de grabar su última telenovela. Se trata de la reconocida Ada Carrasco, quien falleció el 5 de abril de 1994 cuando estaba al aire su último melodrama Marimar protagonizado por Thalía.

Doña Ada dejó un gran legado en el medio artístico pues su hija fue la también actriz Malena Doria (fallecida en 1999), mientras que sus nietas son Magda Rodríguez, quien murió de forma repentina en 2020, y Andrea Rodríguez Doria, por ende es bisabuela de la presentadora y actriz Andrea Escalona. Estas dos últimas mujeres siguen trabajando en San Ángel y se mantienen al aire en el Canal de Las Estrellas con el matutino Hoy.

La primera actriz interpretó a a 'Mamá Cruz', la abuela de la tierna costeñita 'Marimar' y su final en el melodrama ha sido uno de los más tristes de toda la historia de la televisión. Debido a que este proyecto está siendo retransmitido, hace algunas horas el portal de Las Estrellas recordó la última escena que hizo Carrasco, en la cual acaba calcinada debido a que la villana de la historia encendió la choza donde vivían los abuelitos de 'Marimar'.

Chantal Andere con su personaje de 'Angélica Narváez de Santibáñez' se encargó de prender fuego al humilde hogar donde vivían los abuelos de 'Marimar', quienes murieron consumidos por las llamadas. La actriz ha contado que grabar este episodio le generó traumas en la vida real: "Estaba un poco mortificada por lo que sucedía con la escena que tenía que hacer de quemar la choza con ellos adentro, y obviamente me dijeron que era ficción, que no me preocupara, que lo hiciera increíble y que lo hiciera perfecto", dijo al Canal Tlnovelas.

A los cuantos días de que la primera actriz grabara este episodio, murió en la vida real de forma repentina a los 81 años. Aunque no hay muchos daños, se dice que la bisabuela de Escalona partió víctima de un infarto fulminante. Además de Marimar, doña Ada se dio a conocer por participar en otras entrañables telenovelas de Televisa como El abuelo y yo, Carrusel, Mundo de juguete, Rosa Salvaje, Amor en silencio, Los ricos también lloran, El hogar que yo robé, entre muchas más.

