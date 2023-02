"No soy modelo": Famosa cantante lanza duro mensaje contra quienes critican su aspecto físico

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde hace algunos días, el tema de romper los estereotipos de belleza ha sido una constante en famosos cantantes, actores o actrices en todo el mundo, algo que ha llevado a generar polémica tanto en los medios de comunicación como en las plataformas digitales. Ejemplo de ello es el cantante británico Sam Smith quien ha sido severamente criticado por su nuevo estilo o bien a nivel nacional está la actriz Michelle Rodriguez quien tras protagonizar una portada de revista fue blanco de críticas. Sin embargo, famosos en Hollywood también han tenido que dar la cara por el simple hecho de haber sido criticados por subir de peso.

Este fue el caso de Selena Gomez, famosa actriz y cantante quien pese a su carrera y numerosos éxitos, sigue dando de qué hablar. Durante la pasada entrega de los Globos de Oro, la famosa desfiló por la alfombra roja usando un vestido de terciopelo del diseñador Valentino que acentuaba sus atributos físicos; sin embargo, la critica fue porque se veía con algunos kilos de más, algo por lo que ella de inmediato remarcó que en efecto, era consciente de la situación pero todo se debía a que había disfrutad mucho del fin de año.

Selena Gomez en los Globos de Oro 2023

Tras esta postura, las criticas por su aspecto físico no pararon y esto la llevó a 'romper el silencio' una vez más aunque ahora fue a través de una transmisión en vivo hecha en la plataforma TikTok, misma donde hizo énfasis en que ella no es modelo y tampoco aspira a serlo, por lo que su peso es lago que simplemente no debe afectar; asimismo, remarcó que para aquellos que no estén conformes con cómo se ve, sería mejor que "se vayan".

"No soy una modelo, nunca lo seré", enfatizó.

Para dejar claro cuál era el motivo por el que había ganado peso, la intérprete de temas como Love you like a love song, Same old love o Lose you to love me explicó que todo tiene que ver con el diagnóstico de lupus que recibió hacía años atrás y por ello, comenzar a tomar un medicamento la llevaba a ganar peso de manera inmediata. No obstante, también aprovechó para haber respecto al amor propio, especialmente que no importa cómo te veas, la gente siempre será hermosa.

"Cuando lo tomo, tiendo a retener mucho peso de agua, y eso sucede muy normalmente. Cuando dejo de hacerlo, tiendo a perder peso", explicó.

La exnovia de famosos como Justin Bieber o The Weeknd insistió en dicha transmisión que su objetivo para abordar el tema era simplemente para que cualquiera que la estuviera viendo, sea fan o no de su trabajo, tuviera claro que no debe haber ningún tipo de vergüenza, pues nadie sabía con certeza cuál era la verdadera historia detrás de este hecho que a muchos les molesta y que a su consideración, no debería ser importante.

"Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero preferiría estar saludable y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan", remarcó.

Instagram @selenagomez

Fuente: Tribuna