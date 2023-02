Pleito en la farándula: Gustavo Adolfo Infante exige cárcel para exconductor de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame tienen pleito cazado desde hace varios años, al grado en el que tanto el periodista de espectáculos y el exconductor de Hoy han llegado a los juzgados mexicanos en diversas ocasiones, siendo que la última vez se mencionó que ambos se habían impuesto una orden de restricción mutua en la que no podían hablar el uno del otro, cosa que al final pareció no ser cierta, ya que el anfitrión de No lo cuentes continúa hablando del actor de Cuando me enamoro.

Como algunos sabrán, en días recientes, el participante de Soy famoso, ¡sácame de aquí! Acudió al show de Maxine Woodside donde confesó que, hace varios años, le había arrancado la vida a alguien. La situación se habría dado después de que el histrión fue a una fiesta en el Pedregal, donde presuntamente se relacionó con la dueña de la casa, hecho que habría causado molestias en el novio de esta, por lo que Alfredo y el susodicho llegaron a los golpes.

De repente el cuate agarra y se me pone así todo el rollo y 'pumbale' le tiro un golpe, le pego en la traquea (…) los otros se hacen para atrás. Mi cuate me dice: 'vámonos'. Nos subimos al coche. Pasa domingo, lunes y el martes habla mi cuate y me dice ‘¿Qué crees? Se murió?el de la bronca’", declaró Alfredo durante la entrevista

El famoso reconoció que en ningún momento pagó el crimen, debido a que su papá lo envió a vivir durante 1 año a Lázaro Cárdenas, una comunidad en el estado de Michoacán y concluyó su relato argumentando que "nunca pasó nada". Si bien, la noticia fue replicada por varios medios de comunicación y todo continuó de la misma manera, resulta ser que Gustavo Adolfo Infante no dejó pasar la oportunidad para exigir cárcel para el exconductor.

Si Alfredo Adame declara públicamente que asesino a golpes a un hombre, como ya lo hizo en un programa de radio y que lo escondieron por 1 año para librarlo de la cárcel, ¿en México no se persigue un delito confesando un crimen?", tuiteó el periodista

Ante esto algunos de sus seguidores le pidieron al conductor del Minuto que cambió mi destino que se olvidase de Alfredo, puesto la credibilidad de su historia está muy en entredicho, tal y como mencionó una seguidora: "Las historias de Adame son cuentos de viejito, divertidas de escuchar, pero excesivamente imaginativas. En su afán de reafirmar su masculinidad está olvidando que hay que envejecer con dignidad pero pues él es feliz así, denle por su lado y ya".

Sin embargo, Gustavo Adolfo no soltó el tema y, durante la mañana de este viernes, 17 de febrero, el periodista arrobó a la licenciada Ernestina Godoy para que le diera seguimiento al caso de Alfredo: "Atención Ernestina Godoy, aquí está la deflación de Alfredo Adame de cómo asesinó a un joven en el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México. ¿Una confesión así no tiene validez oficial?", sin embargo, hasta el momento el periodista no ha obtenido respuesta alguna.

