Tras 16 años en Televisa, exconductora de 'Ventaneando' hunde a Chapoy y exhibe humillación

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien trabajó una década en TV Azteca y que lleva alrededor de 16 años desde que regresó a Televisa, hizo pedazos a Pati Chapoy en una reciente entrevista y exhibió los malos tratos que recibió cuando formaba parte del vespertino Ventaneando. Se trata de la querida Aurora Valle, quien fue reportera del programa de espectáculos del Ajusco desde 1997 hasta el año 2016.

La oriunda de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera en la televisora de San Ángel, luego produjo su propio programa Primer Impacto en Univisión y finalmente emigró a las filas del Canal Azteca Uno. A través de una reciente plática con el programa de YouTube De historia en historia, Aurora recordó el infierno que era trabajar con Pati asegurando que en una ocasión hasta se quebró el pie por ir apurada al foro de Ventaneando.

Un día tenía yo una junta a la 1 de la tarde, había hecho mil cosas, había grabado 'El ojo del huracán' y entonces llegué corriendo a TV Azteca para no estar ni un minuto tarde, ya saben cómo se pone la señora".

Y añadió: "Me patiné, se me rompe el pie y me ponen mi yeso, uno rosa muy bonito". La periodista hizo estas declaraciones entorno al reciente caso de bullying que expuso Yuridia y es que ella afirma saber cuándo comenzó el pleito entre la cantante y Pati. Valle explicó que ella admiradora de la originaria de Hermosillo, Sonora, y que mientras estaba en Desafío de Estrellas le mostró su apoyo rayando su yeso para que el público de Ventaneando la apoyara.

Fuente: Internet

Aurora mandó un fuerte recadito a su exjefa asegurándole que Yuridia con ella siempre "fue un amor" y luego ventiló que Pati la aborrece por haber renunciado a este reality: "Yo lo viví, cómo se puso la Chapoy cuando salió Yuridia del 'Desafío de Estrellas', que fue porque estaba embarazada. Pati se descolocó, esto fue al aire, se puso muy enojada, dijo que cómo era posible, que se les daba la oportunidad y no la aprovechaban, bueno, se fue como hilo de media".

En ese momento la titular de Confesiones en Tlnovelas dijo que ella de inmediato trató de defender a Yuridia de los ataques de Chapoy pero no funcionó y desafortunadamente le fue peor por haber salido en defensa de la cantante, quien está embarazada por segunda ocasión: "Yo le dije 'si la chava no está a gusto en ese programa y ya se quiere ir, sus razones tendrá', y entonces volteó y me fue peor por defender a Yuridia", recordó. Hasta el momento, Pati no se ha pronunciado ante las fuertes declaraciones que hizo su excolaboradora, quien incluso volvió al foro de Ventaneando en el 25 aniversario del programa.

Mira a partir del minuto 46:16

Fuente: Tribuna Y YouTube De historia en historia