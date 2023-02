¿Asesinato? Tras fama en novelas, muere querido galán de Televisa; habría sido envenenado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 20 años falleció repentinamente un famoso galán de telenovelas, quien triunfó en Televisa. Se trata de Eduardo Palomo, quien participó en melodramas como Yo compro esa mujer, Alcanzar una estrella II, Ramona, La Pícara Soñadora y Corazón Salvaje. El 6 de noviembre del 2003, su muerte tan repentina ocurrida en Los Ángeles, California sacudió al mundo del espectáculo. Aunque se dijo que falleció por un infarto, ahora surge la versión de que habría sido envenenado.

Como se recordará, Palomo falleció a los 41 años de edad durante una cena con amigos en un restaurante en Los Ángeles, California. Según se ha reportado, el actor se desvaneció en plena charla pues sufrió un infarto. Luego de ser trasladado al hospital, habrían estado 45 minutos tratando de reanimarlo, pero lo declararon muerto antes de la medianoche. Poco después, revelaron que el histrión padecía una cardiopatía y esto le provocó el infarto.

Eduardo Palomo (QEPD)

No obstante, el periodista de espectáculos y youtuber Jorge Carbajal compartió en el programa En Shock su teoría, afirmando que un miembro de la farándula, presunta persona cercana a Palomo y su viuda Carina Ricco, habría revelado que él le tenía miedo a la llamada 'élite', un grupo minoritario de personas que tiene un supuesto 'estatus superior' en Hollywood. Esta teoría que circula en TikTok fue comentada por un sujeto que reveló que cuando el actor intentó debutar en Estados Unidos, habría sido extorsionado.

Según esta teoría, la supuesta elite le habría pedido a Eduardo Palomo el 90 por ciento de sus ganancias a cambio de apoyo para conseguir papeles importantes, lo que presuntamente Palomo aceptó. No obstante, mencionaron que el histrión se habría revelado contra ese grupo que lo estaba extorsionando y fue por esa razón que decidieron ponerle "un cuatro" y envenenarlo para que le diera un infarto y así terminaran con su vida.

"Vamos a organizar todo este ped... de que te vas a morir en un restaurante así misterioso de la nada, siendo súper joven te va a dar un infarto fulminante. Esto me lo contó alguien que conocía a esta persona o sea. no estoy diciendo 'sí, esto pasó'", señalan en el video que se volvió viral en Tik Tok. Y añaden: "Cuando te intentas revelar, te carga la ver...". Cabe señalar que la teoría no ha sido confirmada, por lo que hasta el momento permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna