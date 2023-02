Está harto: Tras el reciente éxito de Rihanna, Chris Brown lamenta que todavía le reclamen por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Casi se cumple una semana de haberse llevado a cabo el Super Bowl, evento deportivo de la NFL donde la cantante Rihanna fue la contemplada para el show de medio tempo, espectáculo que dicho sea de paso, dividió la opinión de la audiencia pues mientras unos aseguraron que fue inigualable, otros simplemente hicieron notar que le había faltado algo; sin embargo, toda la critica parece no importarle a la originaria de Barbados quien además de haber regresado a los escenarios tras una pausa que inició en 2016, además usó esta exposición para confirmar su segundo embarazo.

Actualmente, la intérprete de temas como Love on the Brain, Umbrella o Diamonds, aumentó sus reproducciones en plataformas de streaming en un 390 por ciento, al tiempo que su marca de maquillaje y lencería también se ha posicionado como una de las más vendidas, lo que demuestra que es la favorita del público y claro, a la vez esto ha comenzado a cansarle al rapero Chris Brown, famoso quien en el pasado fungió como su pareja sentimental y el cual, ahora ha aumentado que el público en general le siga demostrando odio por los actos del pasado.

Fue en 2009 cuando la pareja protagonizó uno de los escándalos más sonados y es que el intérprete de Under the influence había golpeado brutalmente a la cantante, algo que a la fecha él considera un "error" que le sigue valiendo mensajes de odio, por lo que no dudó en lamentar que, a diferencia de lo que había pasado con el rapero Blueface y su novia, Chrisean Rock, la audiencia ve con mejores ojos su situación y no lo que él atravesó con la famosa quien hoy protagoniza la portada de marzo de la revista British Vogue.

"Estoy cansado de todos ustedes, corriendo con esta narrativa. Todos ustedes pueden chuparme la ver… irrespetuosamente", exclamó el rapero en un tono furioso.

Cuando las imágenes de Rihanna con golpes en la cara se hicieron tendencia, el cantante de inmediato se declaró culpable por haberla agredido y, pese a que han pasado muchos años de este lamentable suceso, ahora Chris Brown insistió en lamentar que en aquel entonces nadie hacia escándalos porque los artistas de tez blanca saliean con jóvenes menores de edad, en tanto, se hizo más polémica por tratarse de él como persona afroamericana, golpeando a una mujer que además estaba en la cima de su carrera.

"No más amor falso de mi parte… ¡Quédate fuera de mi camino o serás atropellado así de simple!", sentenció.

La polémica que revivió el asunto entre Chris Brown y Rihanna surgió luego de que, a escasos minutos desabre concluido el medio tiempo del Super Bowl, el rapero escribió en redes sociales la frase "Vamos chica" acompañado de emojis de corazón, lo que de inmediato se tradujo en una felicitación para su expareja por haber arrasado en este espectáculo tan importante a nivel internacional. Este mensaje fue el primero que el cantante envió tras su ruptura y claro, los golpes que se hicieron tendencia, por lo que recibió criticas tras la manera en la que celebró el éxito de la 'Reina de Barbados' al grado de llevarlo a 'romper el silencio' por este tema.

Chris Brown no dudó en recordar las polémicas que atravesaron artistas como Sean Penn, Mel Gibson, Nicolas Cage, Ozzy Osbourne, Tommy Lee, Emma Roberts, Carmen Electra, Josh Brolin quienes se vieron involucrados en asuntos de violencia, lo que reforzó su discurso de no lanzar odio a "artistas blancos" pero seguir atacándolo a él por lo que había pasado hace 14 años atrás.

Fuente: Tribuna