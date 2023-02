EU: Tras divorcio, Demi Moore expresa su amor por Bruce Willis luego de desgarrador diagnostico

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado jueves, 16 de febrero, la familia de Bruce Willis publicó un comunicado a través del portal de The Association for Frontotemporal, donde confirmaron que la enfermedad que el actor de Duro de Matar no es afasia, sino que se trata de Demencia Frontotemporal, cuyos síntomas se caracterizan por afectar el modo de comunicación del paciente, así como también puede cambiar de manera radical el comportamiento de éste.

Como algunos sabrán, el actor de Mi encuentro conmigo mismo y Demi Moore mantuvieron un matrimonio que duro 13 años y del cual tuvieron a tres hijas: Rumer, Scout LaRue y Tallulah, sin embargo en 1998, ambos decidieron divorciarse y aunque, en aquel entonces, los medios de comunicación buscaron encontrar las causas de su separación o alguna fuerte enemistad entre ellos, la realidad es que esto nunca ocurrió, ya que la expareja conservó una genuina amistad por el bien de sus descendientes.

Demi Moore y Bruce Willis siguieron siendo amigos pese a su divorcio

Si bien, Bruce y la actriz de Ghost: La sombra del amor rehicieron sus vidas amorosas, esto no impidió que uno continuara en la vida del otro, incluso el histrión de Sin City fue captado conviviendo con Ashton Kutcher, actual exesposo de Demi, mientras que la histrionista de Los Ángeles de Charlie ha declarado en diversas ocasiones que es gran amiga de la esposa de Willis, Emma Herming: "Tengo el honor de llamarla amiga. Nuestras hijas son hermanas y, sin embargo, no hay nombre para lo que es nuestra conexión familiar".

Aún ahora, que Bruce se encuentra padeciendo Demencia Frontotemporal, Demi se mantiene a lado del actor, incluso su firma se encuentra en el comunicado que la familia Willis publicó en el mencionado portal hace unos días. Parece ser que la noticia realmente le ha afectado a la histrionista, quien el pasado viernes, 17 de febrero, publicó una fotografía de su exesposo en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó el gran cariño que siente por su excompañero de vida.

La actriz escribió: "Nuestra familia quería empezar expresando nuestra más profunda gratitud por el increíble derramamiento de amor, apoyo e historias maravillosas que todos hemos recibido desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce. En el espíritu e eso, queríamos darles una actualización sobre nuestro amado esposo, padre y amigo, ya que ahora tenemos una comprensión más profunda (...) La condición de Bruce está progresando y ahora tenemos un diagnóstico más específico (...) Esto es doloroso, pero también un alivio porque contamos con un diagnóstico claro", expresó la famosa.

Demi Moore comparte fotografía de Bruce Willis tras desgarrador diagnostico

