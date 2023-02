Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy sábado 18 de febrero: Predicciones del fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de América Latina y el mundo de los espectáculos, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, sábado 18 de febrero del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información!

Aries

Hiciste algo que le molestó a una persona, y te tocará pedir una disculpa. El orgullo no siempre deja nada bueno, mejor opta por cuidar tu corazón y bienestar.

Tauro

Este fin de semana tendrás que reflexionar sobre tus acciones en tus relaciones. Si estás dando mucho y recibiendo poco, lo mejor será que seas sincero y hables sin miedo.

Géminis

Debes comer más verduras y frutas, ya que tu digestión no ha sido muy buena en estos días. En lo que respecta a las finanzas, debes invertir mejor tu dinero.

Cáncer

Si dejas que el dinero guíe tus acciones, lo único que conseguirás serás dolor y tristeza. Claro que es importante, pero no lo es todo en la vida; analiza bien tus opciones.

Leo

Tendrás que darle una mala noticia a alguien en el trabajo, y quizá quedes como una persona mala, pero debes aprender a ser serio y firme. Bebe más agua, tu piel lo agradecerá.

Virgo

Los vicios no son buenos, así que trata de no salir a tomar este fin de semana. Si te quedas en casa, podrías pasar más tiempo contigo mismo y reflexionar sobre los nuevos caminos que deseas tomar.

Libra

En tu familia se presentará un problema muy fuerte, pero te toca ser la persona que media el asunto. Recuerda que si estás confundido, tus amigos te ayudarán a encontrar el camino.

Escorpio

Si tienes una salida hoy con una persona nueva, recuerda mostrarte tal cual eres, querido Escorpio. En temas de finanzas, viene un golpe de suerte para tu cartera.

Sagitario

En asuntos del corazón, estás algo confundido porque una persona que te gusta no parece muy convencida de andar contigo. Recuerda lo que vales, y ser muy feliz.

Capricornio

En el trabajo quizá tengas que seguir órdenes de otra persona, pero no te queda de otra, a veces así funcionan las empresas. Ve al médico y revisa bien tu salud pulmonar.

Acuario

Una persona de tu pasado volverá, debido a que no ha podido cerrar el capítulo; no es tu responsabilidad atender sus heridas. Cuida más tu salud física, no has atendido bien tus malestares.

Piscis

Querido Piscis, recuerda que eres una persona muy especial para tu familia, así que no dudes en hablar sobre tus necesidades. Ahorra más efectivo, te vendrá bien.

Fuente: Tribuna