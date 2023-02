Luto en la música: Hallan muerto a famoso artista; se quitó la vida y su esposa encontró el cadáver

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- El mundo de la música está de luto, pues encuentran sin vida a un reconocido compositor en su casa. Se trata de Kyle Jacobs, esposo de la cantante de country Kellie Pickler. El trágico suceso ocurrió este viernes 17 de febrero cuando el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville compartió un comunicado en el que mencionó que el también músico habría muerto ese mismo día por, aparentemente, un suicidio.

Según datos recabados en el informe, se explica que los oficiales recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 13:21 horas de la tarde, proveniente de la residencia de Pickler, luego de que ella y su asistente personal reportaran que no podían abrir la puerta de una habitación u oficina que se encontraba en un piso de arriba de su casa. De acuerdo con el reporte, la famosa cantante le comentó a los oficiales que ella dormía en otra habitación cuando su esposo se habría quitado la vida.

Kyle Jacobs (QEPD) y Kellie Pickler

"La esposa del Sr. Jacobs, Kellie Pickler, informó que se despertó poco tiempo antes. Llamó a su esposo, pero no vino y comenzó a buscarlo", se lee en texto publicado. Ante esto, tanto ella como su personal comenzaron a forcejear la puerta de la habitación en la que se encontraba el compositor de 49 años, pero no tuvieron éxito. En ese momento decidieron llamar a la Policía, pero cuando arribaron, el famoso ya no tenía signos vitales.

Aunque no se han dado muchos detalles, se informó que la muerte de Jacobs está siendo investigada como un suicidio. El famoso no solo era compositor, sino también productor musical, por lo que siempre se refirió a la música como una de sus más grandes pasiones, misma que compartía con su esposa Kellie. Su pasión también lo llevó a trabajar con grandes artistas como Garth Brooks, Kelly Clarkson, Darius Rucker y Tim McGraw.

Como se recordará, Kellie Pickler y Kyle Jacobs se casaron en 2011, en una ceremonia íntima y privada realizada en el Caribe, cinco años después de que la famosa debutara como estrella en la quinta temporada del famoso reality show de canto American Idol. Su relación fue llevada a la pantalla chica de 2015 al 2017 en el reality show I Love Kellie Pickler, en el cual documentaban cómo sobrellevaban su matrimonio combinando el trabajo y su vida personal.

Fuente: Tribuna