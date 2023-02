¿Luto en Televisa? Tras delicada cirugía, actriz llega devastada y al borde de la muerte a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas aparece en redes del programa Hoy pues recuerdan la vez que estuvo a punto de morir. Se trata de Michelle Renaud, quien reveló que un procedimiento para mejorar su aspecto físico casi resulta fatal. Y es que la famosa artista mexicana mencionó que sus implantes de seno casi la hacen perder la vida, por lo que decidió quitárselos sometiéndose a una delicada cirugía.

Como se recordará, la actriz debutó en las filas de la televisora de San Ángel en 2004 y se volvió una de las protagonistas más cotizadas, pues participó en melodramas como Rebelde, Camaleones, Llena de amor, El color de la pasión, La sombra del pasado, Pasión y poder, Hijas de la luna, La reina soy yo, Quererlo todo y La herencia. Fue en algunos de estos proyectos que los estelarizó con su expareja, el actor Danilo Carrera.

Aunque actualmente presume lo feliz y enamorada que está de Matías Novoa, además de que ya conviven en familia con los hijos de ambos y podrían agrandar la familia juntos, se sinceró sobre lo difícil que fue el momento de salud que enfrentó luego de tener problemas con sus implantes. La actriz contó que casi muere por este procedimiento estético al que se sometió años atrás y publicó una fotografía de cómo lucía con y sin ellos.

"Tener implantes casi me cuesta la vida. Quitarme los implantes me regresó la salud y me subió el autoestima", contó. Michelle confesó en declaraciones retomadas en el matutino Hoy qué la orilló, hace años, a colocarse los implantes y relató los fuertes síntomas que vivió por años: "Me puse implantes por insegura (creencias impuestas por la sociedad). Me los tuve que quitar por salud y el regalo fue un shot de seguridad", contó.

Michelle Renaud se sinceró sobre enfermedad

Y agregó: "Se fueron muchos síntomas como cansancio extremo, moretones, acné y manchas blancas, mareo con luz blanca, retención de líquidos siempre, baja autoestima y depresión", comentó. En otra publicación, la actriz afirmó que las mujeres no deben verse influenciadas por la estética y siempre deben velar por su salud, ya que estos afectan a miles sin saberlo: "La estética jamás debe estar por encima de la salud. La enfermedad del implante mamario puede ser muy silenciosa o llena de síntomas".

Y finalizó con un contundente mensaje para todas las mujeres que podrían sufrir deterioros en su salud tras aplicárselos: "La realidad es que el cuerpo batalla todos los días contra ese agente externo. Tarde o temprano puede cobrar factura, puede ver miles de testimonios, yo por mi parte me siento al 100 desde que me explanté, todos los síntomas raros se fueron de una", concluyó.

Fuente: Tribuna