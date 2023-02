Shock en TV Azteca: En plena emisión de 'Ventaneando', Daniel Bisogno amenaza con quitarse la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace pocos días, Ventaneando estuvo en el ojo del huracán, debido a que Pati Chapoy acudió como invitada al programa del Escorpión Dorado, donde declaró que Yuridia los tenía "vetados" por haberla llamado "gorda". Cosa que la cantante de La Academia salió a refutar a través de su cuenta oficial de TikTok, donde aclaró que los conductores del show de TV Azteca la insultaron en diversas ocasiones, al grado en el que pensó en arrancarse la vida. Tras esto, ahora es Daniel Bisogno quien amenaza con hacer lo mismo.

Como algunos sabrán, tras esta situación, miles de personas en Twitter, comenzaron a pedir la cancelación del show liderado por Chapoy, que ha durado 27 años en emisión e incluso la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) tuvo que intervenir manifestándose en favor de la intérprete de Qué Agonía, lo que llevó a Pati a pedir disculpas publicas, asegurando que cuidarían su forma de expresarse hacia otras celebridades.

Es bajo este contexto que el pasado viernes, 17 de febrero, Bisogno amenazó con quitarse la vida, en plena emisión de Ventaneando, ¿la razón? Según algunos internautas esto lo hizo a manera de burla en contra de Yuridia, puesto aparentemente, ninguno de los conductores "aprendieron la lección": "A mí si me dicen gordo, me mato. Yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante... Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final".

Como ya ha ocurrido en otras emisiones del show, el resto de conductores compuestos por Pedrito Sola, Jimena 'La Choco' Pérez y Pati Chapoy remataron el chiste declarando: "Lo bueno es que no estás embarazado", esto en referencia a que Yuridia reveló que se encontraba esperando un bebé. Como era de esperarse, esto no fue tomado a bien por la audiencia y la cuenta de oficial de Instagram del show se llenó con comentarios negativos hacia el programa: "Programa mie.... ojalá los cancelen ya", "Cancelen 'Ventaneando'. No más odio", "Por favor, ya quiten este programa horrible", "Nadie los tolera", "Asco de personas, quiten ese programa".

Piden que se cancele 'Ventaneando'

De acuerdo con información del tiktoker, Pablo Chagra, en este 2023, Ventaneando regresará a su horario anterior debido a que no funcionó como competencia de Cuéntamelo, ¡Ya!, puesto el meridiano de Televisa arrasó en rating frente a la producción liderada por Chapoy, hecho que también ha sido señalado por otros medios de comunicación, como el Publimetro, donde teorizan que esto es una treta para generar atención en el programa y conseguir mayor audiencia.

Fuentes: Tribuna