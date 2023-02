Alarma en Televisa: Revelan que Eric del Castillo sufre "depresión, demencia y lleva días encerrado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el primer actor Eric del Castillo logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que sus dos hijas Verónica del Castillo y Kate del Castillo aseguraron que el histrión sufre depresión, demencia senil y que "llevaba días encerrado" debido a esta misma situación. Incluso la esposa del famoso, doña Kate Trillo, se grabó casi llorando para solicitar ayuda para su marido.

La encargada de difundir esta información fue Verónica a través de su canal oficial de YouTube, donde explicó que necesitaban un cerrajero con urgencia en la zona de San Ángel debido a que el galán de novelas de Televisa tenía días "encerrado" en su estudio: "No sé si alguien de ustedes sabe de un cerrajero que pueda venir a casa de mis papás, no podemos abrir una puerta donde está mi papá, nadie ha podido tener acceso a él".

Luego la exconductora de TV Azteca retomó la información que ha circulado en los medios sobre que don Eric tiene problemas de demencia: "Está en los huesos, últimamente lo noto débil, triste, creo que está deprimido, no sé si vaya a ser cierto eso que andan diciendo por ahí de que demencia senil, Alzheimer, ya no reconoce a las personas". La siguiente en aparecer en la grabación fue la protagonista de La Reina del Sur, quien al borde del llanto declaró:

Oye hermana, estoy súper preocupada por mi papá, de verdad, o sea nunca lo había visto así", dijo.

Kate y su madre se grabaron casi llorando

Kate habló acerca de la situación que enfrentó su padre hace unos meses cuando no la reconoció luego de haber estado separados por meses: "Tengo mucho miedo porque casi no lo veo y cuando lo veo, no me reconoce, dime por favor que está bien ¿o te mando más dinero?". Finalmente fue la esposa de Del Castillo quien añadió algunas palabras a la alarmante grabación: "Necesito ayuda porque no sé qué pasa con tu papá, se la pasa encerrado en el estudio, no sale ni a comer", dijo entre lágrimas.

Aunque el video generó alarma entre todos los seguidores del intérprete de novelas como Niña amada mía, Abismo de Pasión y Mi Secreto, todo se trata de una broma de la familia para poner fin a los rumores que apuntan a que Eric perdió la memoria: "Estábamos hartos de todo lo que inventan de mi papá", dijo Verónica a TVyNovelas. Y es que cuando el video está a punto de finalizar se puede ver al legendario actor bailando en su estudio de lo más risueño y activo, con lo cual pretenden dejar claro que no está enfermo como lo dicen varios medios.

Fuente: Tribuna y YouTube Verónica Del Castillo Oficial