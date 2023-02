Ángela Aguilar 'hunde' a TV Azteca y manda certero mensaje por polémica con Yuridia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada, los integrantes de Ventaneando estuvieron en el ojo del huracán, después de que su titular, Pati Chapoy, acudió como invitada al programa del Escorpión Dorado, donde aseguró que Yuridia los habría vetado después de que ella y los otros conductores la llamaron "gorda". Esto provocó que la interprete de Amigos no, por favor reaccionara a través de su cuenta de TikTok donde explicó que el acoso del vespertino de espectáculos fue tal, que incluso llegó pensar en quitarse la vida.

Tras esto, un gran número de personas en Twitter comenzaron a cancelar el programa de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, a quienes tacharon de clasistas, racistas, machistas y promocionar la gordofobia, esto derivó en la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quienes apoyaron a la interprete de ¿Y qué tal si funciona?, por lo que Chapoy no tuvo de otra que emitir una disculpa pública a través de las cámaras del mismo show.

Días después de esto, Ángela Aguilar, quien compartió micrófonos con Yuridia hace unos meses cuando lanzaron su dueto: Qué agonía, fue cuestionada sobre el tema, cuando dio una rueda de prensa para presentar su línea de perfumes, por lo que la denominada princesa del regional mexicano procuró evitar caer en polémica, aunque sí terminó hundiendo a Ventaneando, al recalcar que cada quien merece recibir respeto.

Las mujeres somos bastante poderosas cuando nos unimos... 'El respeto al derecho ajeno es la paz', y creo que cada quien merece respeto... Yo amo a Yuridia con todo mi corazón, sacamos 'Qué Agonía', que es una de las canciones más vendidas en México... Su disco después de ese lanzamiento se volvió uno de los más vendidos en el país", recalcó la joven cantante

Sin embargo, todo parece indicar que Ventaneando no aprendió la lección, ya que, durante la última emisión del show, es decir, la del pasado viernes, 17 de febrero, Daniel Bisogno comenzó a bromear con el tema, aunque esta vez cuidó de no mencionar el nombre de Yuridia: "A mí si me dicen gordo, me mato. Yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante... Me voy al levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final".

Ante esto, todos los demás conductores comenzaron a reírse, entre ellos se puede mencionar a Pedro Sola, Jimena 'La Choco' Pérez y Pati Chapoy, quien remató el chiste declarando: "Lo bueno es es que no estás embarazado", cosa que podría tomarse como una referencia directa a la intérprete de Ya te olvidé, puesto hace algunos días reveló que está esperando a su segundo bebé.

Fuentes: Tribuna