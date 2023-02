"Hay muchos pend...": Tras 35 años de exclusividad en Televisa, Alejandro Camacho hunde a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso histrión Alejandro Camacho, quien gozó de un jugoso contrato de exclusividad en Televisa por alrededor de 35 años, logró apoderarse de la atención de la prensa debido a sus fuertes declaraciones con las que destrozó a TV Azteca. Como se sabe, el primer actor se mudó a las filas del Ajusco en el 2016 y luego de trabajar un par de años con ellos, decidió irse a otra empresa.

El exesposo de Rebecca Jones se dio a conocer gracias a sus trabajos en la televisora de San Ángel como los melodramas El Ángel Caído, Cuna de lobos, Muchachitas, Amor Gitano, Para volver a amar, Abismo de pasión, Yo no creo en los hombres, entre muchos otros. Sin embargo, tras más de tres décadas de trabajo lo dejaron sin exclusividad y él de inmediato consiguió proyectos en el Canal Azteca Uno, pero no tuvieron mucho éxito.

Sí, el mismo Alejandro aseguró que su paso por Televisión Azteca fue un rotundo fracaso y es que afirma que esta empresa no puede levantar el rating con nada. En una reciente entrevista con Adela Micha para el programa La Saga, el intérprete mexicano contó que llegó al canal gracias a la productora Ana Cecilia Urquidi: "La adoro, la amo con locura. Ella me invitó a seguir trabajando en Azteca, que estaba con Joshua Mintz. Hice tres novelas ahí con él y Ana Celia y no funcionaron".

Alejandro estuvo en 'Ventaneando'

Alejandro declaró que llegó a pensar que los melodramas que hizo para Azteca no funcionaron porque él ya no era del agrado del público, pero confirmó que estaba en un error cuando se fue a Telemundo y rompió niveles de audiencia: "Saliendo de ahí dije: 'chin, no funcionaron tres proyectos, qué raro', y me voy con Telemundo y '¡passs!' (subieron el rating)... y otra vez vuelve a tener éxito y digo: 'no soy tan pende...", relató.

No soy yo, eh. Perdón, pero es Azteca. Pues sí, no levantan con nada".

Eso sí, Camacho aseguró que recibió un muy buen trato en esta televisora y por supuesto que aprovechó para enviarle un mensaje a los más altos mandos de Azteca: "Ahora, con Ricardo Salinas y Benjamin (Salinas Sada), igual todo mi agradecimiento, que tengan ahí a muchos pende... es su problema, porque debería de generar una cantidad de dinero esa empresa a través de las telenovelas, de los contenidos porque tienen toda la infraestructura para hacerlo", puntualizó el primer actor, quien volvió a Televisa el pasado 2021 para el melodrama Te acuerdas de mí.

Fuente: Tribuna y YouTube La Saga