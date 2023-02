¿Lo desprecian? Artistas se niegan a dar el concierto de coronación de Carlos III

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Si bien, una vez que la Reina Isabel II dio su último aliento, Carlos se convirtió en el nuevo Rey de Reino Unido, esto no significa que ya haya recibido la corona, de hecho, es tradición que, en Inglaterra, la coronación se celebra varios meses, luego de la muerte del anterior monarca. En el caso del exesposo de Lady Di, esto ocurrirá alrededor de ocho meses luego de que su progenitora perdiera la vida.

Esta es la primera coronación que se vivirá en Londres, luego de 70 años, por lo que se espera que sea un evento de gran magnitud, y aunque Carlos III ha dejado muy en claro que es consciente de la crisis económica que se viven en su territorio y en todo momento ha destacado que se hará una celebración mucho más barata que la de su madre, sí se espera que grandes estrellas acudan al concierto que se llevará acabo un día después de que el hijo mayor de Elizabeth reciba su corona.

Según algunos informes, Carlos tiene contemplados a varios cantantes, aunque los principales son Adele y Ed Sheeran, debido a que los dos son mundialmente conocidos, así como también son completamente ingleses; sin embargo, ambos astros del pop se negaron a dar el concierto para su nuevo soberano ¿la razón? Una fuente involucrada en el proyecto reveló que los dos aseguraron que no estarían disponibles para el evento.

Adele se niega a dar el concierto para Carlos III

De acuerdo con la fuente, la cantante de Rolling in the deep, rechazó la oferta porque supuestamente no tiene espacio en su agenda, esto pese a que todas sus presentaciones anunciadas terminarían precisamente en el mes de marzo, por lo que tendría tiempo de sobra para preparar el show, mientras que Ed tiene un espectáculo en Texas un día antes del concierto de coronación y, según él, no tendría tiempo de llegar al evento; sin embargo, estas declaraciones fueron desestimadas por expertos de la realeza, quienes declararon que perfectamente podría hacer el viaje en un avión privado, lo que le tomaría 9 horas.

Ed Sheeran asegura que no podrá dar el concierto porque tiene un show previo en Texas

El informante declaró que esto resulta ser una gran decepción para Carlos: "El Rey ha sugerido varias personas a las que le gustaría actuar y Adele y Ed estaban en esta lista. Estaba muy interesado en que fueran parte del concierto. Se creó un equipo para conseguir el talento registrado, pero no estaban disponibles, lo que fue una gran decepción. Son titanes de la industria del espectáculo y son esencialmente británicos, pero también son conocidos en el mundo entero. Es una vergüenza".

