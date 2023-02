"Nos vemos en el cielo": Tras alistar muerte, Luis de Alba reaparece de luto y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido comediante y actor Luis de Alba, quien hace algunos meses estuvo delicado de salud y confesó estar en ruina, reapareció recientemente y estremeció a todo el público de Televisa debido al duro luto que está viviendo. El intérprete de 77 años forjó su carrera en la televisora de San Ángel y apareció en programas como La Carabina de Ambrosio, La Hora Pico, La Escuelita VIP y El mundo de Luis de Alba.

Sin embargo, durante los últimos años hizo varias apariciones en programas de TV Azteca ya que no tenía ninguna restricción debido a que no goza de contrato de exclusividad. El pasado 2021 fue muy difícil para Luis debido a que requirió una cirugía de urgencia y no la podía pagar pues él no tenía ahorros, por lo que tuvo que pedir apoyo económico a fans y amigos. En una entrevista contó que quienes le enviaron dinero fueron 'Chabelo' y la fallecida Carmen Salinas.

Recientemente el intérprete de personajes como 'El Pirrurris' reapareció en los medios y volvió a hablar sobre la repentina muerte de su colega y amigo Polo Polo, quien perdió la vida el lunes 23 de enero a los 78 años de edad. En una entrevista retomada por el portal de TVNotas, De Alba revela cómo suele tomar este tipo de noticias: "Los comediantes somos un grupo muy único y cuando hay fallecimientos a todos nos duele".

Es un alfiler que te clavan, pero no lo hacemos de tristeza o de llorar, siempre es puro vacile", explicó.

El originario del estado de Veracruz narró que la última vez que habló con Polo Polo este comenzaba a tener problemas de salud, pues hay que recordar que se dijo que llevaba años sufriendo de Alzheimer y que por ello su familia no permitía que volviera a aparecer en público desde su retiro en 2016, sin embargo, él no quiso entrar en detalles y prefirió recordar los momentos buenos que vivió al lado del fallecido.

Me gustaba mucho trabajar con él, siempre fue puro relajo, me decía: 'Tienes esa panza porno', y yo ¿pornogr....?, y él: 'por no ca..., por no ir al baño', así era diario", dijo.

Luis no pudo estar presente en el funeral de Polo, cuyo nombre real era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, y por ello aprovechó esta entrevista para despedirse de su colega, quien asegura fue su "cuate" en la vida real: "Es como un alfiler que lleva uno clavado, pero no es de tristeza, sabemos que nos vamos a ver... Le digo a Polo Polo que nos vemos en el cielo, en el infierno no lo van a dejar entrar porque va a echar a perder a los diablitos", reiteró.

Fuente: Tribuna