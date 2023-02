¿Salud, dinero o amor? Mhoni Vidente te dice lo que le depara a tu horóscopo este domingo 19 de febrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estamos a muy pocos días de despedir al segundo mes del año y puede que quizá no sientas que tu suerte ha cambiado en este 2023; no obstante, no debes desanimarte ya que para todos hay un tiempo para alcanzar el éxito o simplemente hallar el amor. Si quieres saber qué le depara a tu destino, la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente te da la respuesta. Presta atención y ¡mucha suerte a lo que dice tu horóscopo!

Aries

Las sorpresas para ti están a la vuelta de la esquina. Pediste algo sorpresivo al Universo y ya lo tiene para ti. Puede que se trate de una salida en pareja, una mejor relación con tu familia o hasta que te armes de valor y renuncies a tu trabajo. No te asustes por lo que suceda, todo tiene una razón y en t caso, es abrir puertas.

Tauro

Los asuntos financieros te tienen intranquilo y no es para menos, tuviste una buena racha y ahora sientes que estás en problemas. Antes de apresurarte, deberás tranquilizarte y pensar qué es lo que puedes hacer para mejorar tus números. No todo está perdido y por surte, notaste a tiempo que los despilfarros pasan factura muy pronto. Ahorra aunque sea de a poco, te será de gran ayuda.

Géminis

El sentimiento de desesperación y melancolía te invadieron esta semana y ahora que es día de descanso no lo disfrutas como debes. Bueno, ya le diste muchas vueltas a los asuntos y nada arreglaste, lo mejor es que te des una pausa y, ya con la cabeza más fría, busques la respuesta a eso que te acongoja. Si es en cuestiones de pareja, dale tiempo, necesitan reencontrase.

Cáncer

Este es uno de los momentos en que sientes que te puedes comer al mundo y nos alegra mucho que tengas este entusiasmo; ¿ya viste como todo mejoraba con algo de actividad física? Mantenerte activo no solo le ayuda a tu organizado, también despeja tu mente y poco a poco te abres puertas, sigue así.

Leo

El amor te tiene de cabeza pero quizá es alguien que no te corresponde. Ok, es memento de poner los pies sobre la tierra y actuar antes de seguir fantaseando. Puede que esa persona también sienta lo mismo por ti y, por estar fantaseando, no te atreves a dar el primer paso. Aprovecha esta atracción para echar a andar un proyecto, verás que dale todo excelente.

Virgo

Si alguien necesita hoy poner mucha atención sin duda eres tú. Cuando notes a los que te piden ayuda sin emitir alguna palabra, verás que todos necesitamos de alguien en algún momento, y ese apoyo, pronto te será devuelto con algún tipo de favor o hasta la invitación a algo que cambiará tu vida. Cuidado con las envidias, también a eso debes prestar atención.

Libra

Este domino aprovecha para darte tiempo a ti mismo, te ocupas por asuntos de la casa, la pareja y la familia y tu salud mental poco a poco se ve afectada. Con una caminata, un día de spa o hasta darte tiempo para hacer ese Hobie que tanto te gusta, bastará para renovar tu energía y abrirte puertas en muchos aspectos que tanto has estado persiguiendo.

Escorpio

El fin de semana como que no llamó tanto tu atención como esperabas, te muestras desanimada ante los demás y esto no es bueno, ya que si no te deshaces de esta amargura, atraerás cosas que no son nada buenas. Trata de cambiar tu ánimo y busca hacer planes con los tuyos, solo cuida tu salud, puedes enfermar y no será nada leve.

Sagitario

Hoy la suerte te sonríe y mucho, quizá puedas probar con algún juego de azar; si no ganas nada, al menos te divertirás más si se trata de algo que compita con tu pareja, familia o amigos. No decides el trabajo o la escuela, se vale echar flojera pero no todo el tiempo.

Capricornio

Estas pensando en hacer un viaje y puede que no sea el menor momento, ni nivel anímico y mucho menos financiero. Mejor piensa en hacer algo en tu cuidad pero con compañía, no es buen momento tampoco para que te aísles y alejes a los que te quieren, puedes atraer a ti una racha de depresión que por supuesto, no será nada satisfactoria.

Acuario

Hoy es excelente para que descanses y no pienses hacer nada más que eso. Tu salud se está viendo afectada por la intensa carga laboral que crees que puedes manejar pero al final nadie es súper héroe como para cargar con todo. Delega responsabilidades y enfócate en ti, veras que tanto tu salud física como mental lo agradecerán.

Piscis

Clamor llama a tu puerta y simplemente no le quieres abrir. Una salida a cenar, al cine o hasta ¡hacer un trabajo en equipo en la escuela te va a cambiar muchas cosas, todas para bien. Si el tema de las finanzas te preocupa, opta por algo en casa, verás que sale mejor que si buscas ostentar riqueza.

Fuente: Tribuna