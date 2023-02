Shock en la música: Luis Miguel no podrá casarse con su novia Paloma Cuevas; esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que, en este 2023, Luis Miguel se propuso a sorprender a sus miles de seguidores, ya que, hace algunos días anunció que regresaría a los escenarios, cosa que fue celebrada por sus fans, al grado en el que el actor de cine, Rob Schneider criticó al cantante porque anunció su gira, pero en ningún momento habló sobre las fechas o los sitios en donde realizaría sus presentaciones.

Si bien, el regreso del cantante de La incondicional es algo para festejar, otro aspecto que llama aún más la atención del padre de Michelle Salas es su vida amorosa, ya que, a lo largo de los años ha sido considerado como un soltero difícil de atrapar, y es que, aunque se le ha relacionado con grandes personalidades de la farándula como Lucero, Mariana Yazbek, Stephanie Salas, Lucía Méndez, Erika Buenfil, Adela Noriega, Mariah Carey, Aracely Arámbula, entre muchas otras, la realidad es que ninguna lo ha llevado a caminar por el altar.

Hace ya varios meses, surgió el rumor de que el cantante de La fiesta del mariachi se estaba preparando para entregarle el anillo a su actual novia, Paloma Cuevas, sin embargo, nada se supo del tema después. La razón de esto fue anunciada el día de hoy por el medio El Universal, donde dijeron que existe una razón de peso por la cual el nuevo romance de Luis Miguel no podrá llegar más lejos que un noviazgo.

Como algunos sabrán, antes de Luis Miguel, Paloma estuvo casada con Enrique Ponce, matrimonio que duró cerca de 24 años, pero que concluyó en el 2020, dicha unión fue realizada por la iglesia, y aunque ambos están legalmente separados, esto no sería así por lo espiritual y, de hecho se sabe, que ninguno de los dos ha solicitado la separación a las autoridades eclesiásticas, motivo por el que El Sol no podrá casarse con su actual novia, al menos no por lo religioso.

Y es que, aún existe la posibilidad de que ambos contraigan nupcias, aunque esto ocurriría por lo civil, donde no cuentan con ninguna clase de impedimento para hacerlo; sin embargo, hasta el momento no hay información que indique que Luis Miguel esté pensando en casarse con Cuevas, ya que, según se dice, actualmente solo está enfocado en retomar su carrera musical, motivo por el que planeó su gira mundial.

Fuentes: Tribuna